タレントの野々村真（61）が13日に放送されたテレビ大阪「大阪おっさんぽ」（土曜後6・58）に出演。妻でタレントの俊恵（61）の交際当初と現在で変わった部分を明かした。

お笑いコンビ「メッセンジャー」の黒田有から「結婚して何年ですか?」と聞かれた野々村は「30年」と答えつつ「その前に付き合って11年」と41年間共に過ごしていると伝えた。

すると、黒田は恐妻家として知られる妻・俊恵について「付き合ったことはそんなことなかったでしょ?」と尋ねた。これに野々村は「そう!優しかったの」と即答し、黒田に寄りかかった。

「いつから?」という質問には「やっぱり結婚して子供が…やっぱり一番の変わりようは子供」と振り返り「本当だったって感じ。先輩たちが言ってたけど、やっぱり子供が生まれたらお母さんとして強くなる」と先輩たちの言葉を実感したことを明かした。

そして「だって…付き合い始めた時に、凄い声のトーンが高かったのに今すげー低いんだもん」と、交際当初との違いを明かしつつ「何オクターブ低くなんだよ…みたいな」と語った。