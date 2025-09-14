¡ÚÆüËÜ¥Ï¥à¡Û¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤ËÀ¶µÜ¹¬ÂÀÏº¡Ö¤·¤Ó¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÎÃæ¡¢¿Ì¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×µÕÅ¾V¤Ø¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Ï¾¡¤Ä¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¡þ¥×¥íÌîµå¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ÆüËÜ¥Ï¥à5¡ß-4À¾Éð¡Ê13Æü¡¢¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉHOKKAIDO¡Ë
2°ÌÆüËÜ¥Ï¥à¤ÏÀ¾Éð¤Ë9²ó¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¤â¡¢±äÄ¹11²ó¤Ë5ÈÖ¡¦À¶µÜ¹¬ÂÀÏºÁª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼°ÂÂÇ¤Ç¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¡£µÕÅ¾Í¥¾¡¤Ø¼¹Ç°¤ò¸«¤»¤ë¾¡Íø¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¸å¡¢¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿À¶µÜÁª¼ê¤Ï¡Ö¤·¤Ó¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÎÃæ¡¢¿Ì¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤Ç¤·¤¿¤·¡¢ÆàÎÉ´Ö¡ÊÂç¸ÊÁª¼ê¡Ë¤«¤é¤â¡Ø¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤ÈÂÇÀÊ¤Ë¸þ¤«¤¦Á°¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«¿È2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼ó°Ì¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤¬Åô¤ëÃæ¡¢»î¹ç³«»Ï»þÅÀ¤Î¥²¡¼¥àº¹¤Ï¤ï¤º¤«¡Ø2.5¡Ù¡£·ã¤·¤¤Í¥¾¡Áè¤¤¤ËÀ¶µÜÁª¼ê¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¡¢³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¡¢ÌÀ¤ë¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢Á´Á³µ¤Éé¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£ËÍ¤¿¤Á¤Ï¾¡¤Ä¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢°ìÀï°ìÀï¤òÀï¤¦¤À¤±¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£1»î¹ç¤âÍî¤È¤»¤Þ¤»¤ó¡£ÀäÂÐ¤ËÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó°ì½ï¤ËÍ¥¾¡¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï»Ä¤ê14»î¹ç¡¢°ìÀïÉ¬¾¡¤ÇµÕÅ¾Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£