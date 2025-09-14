不倫、盗撮趣味、長男軽視……パソコンやスマホの遺品で「本心」がバレる 。「デジタルデータ」のうまい片づけ方とは？

「デジタル」を捨てるにはコツがいる。ノンフィクションライターの古田雄介氏に賢い捨て方を聞いた。

古田雄介（ノンフィクションライター、「デジタル遺品を考える会」代表）

パソコンのトップ画面に置いておく

スマートフォンやパソコン、SNS、サブスクリプションの契約、ネット上のアカウントなどは、死後のトラブルにつながります。

しばしば聞くのはLINEの履歴などから不倫がバレるケースです。パソコンのフォルダに、情交写真や自宅から向かい側の人妻を盗撮した写真を遺していた人もいました。

パソコンから長女家族の写真ばかり出てきて、長男が愛情格差に憤慨したケースもあります。遺品になったら家族が踏み込むのは必定。それを前提にデジタルの整理をしておきましょう。

スマホのパスワードやサブスク契約のような、高確率で家族が調べるものはパソコンのトップ画面に置いておくのが最善です。手がそこで止まりますから。

家族の都合を無視してパソコンに自分だけのパスワードをかけると、場合によっては専門業者に委ねられて、すべてがバレるといった事態も考えられます。誰も得しません。

修正テープを賢く使う

また、処分にも注意が必要です。なかには、買い取ったパソコンの中身をよく確認しないまま売りに出す業者もいます。町内会の住所録ファイルなどが残っていたら、個人情報を漏洩させてしまうかもしれません。

そこで、財産情報はすべてスマホにまとめ、死後に必要な情報はスマホから探し、パソコンはハードディスクを破壊して買取ショップにもっていくよう日頃から家族に頼んでおくのも手です。

また、スマホやパソコンのパスワードは、光沢のある厚紙に型番と一緒にペンでメモして、パスワード部分だけ修正テープで隠しておくのがお勧めです。通帳や印鑑と一緒に保管しておけば、万が一のときに遺族が見つけてくれるはずです。普段は盗み見を防げて、有事にはコインで削ってもらえばいいのです。

「週刊現代」2025年09月15日号より

