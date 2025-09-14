不用品回収業者を家の中に入れてはいけない……「室内の情報」が犯罪組織に売られる恐れも

名刺に記された連絡先につながらない

「つい最近のことですが、家の片づけをしていたところ、ポストに投函されていたチラシに、『不用な食器を買い取ります』と記載されていたので、渡りに船とばかりに回収業者に電話してみたんです……それが失敗でした」

そう明かす進藤智子さん（72歳、仮名）は、不用品回収業者を台所に招いたとき、食器にはほとんど興味を示してもらえなかったという。

「代わりに、私の持っている貴金属を査定させてくれと強く迫ってきました。あまりにしつこかったので、ネックレスと指輪の査定をしぶしぶ頼んだところ、7万円だけ置いてなかば強引に持ち去られてしまったんです」

翌日、そんな安値で買い取られるはずがないと思った進藤さんが、もらった名刺に記された携帯番号に電話したところ、一切つながらなかったという――。

「自宅に上がって貴金属類を不当に安く買い取ったり、高額なはずの品物を不用品同様に安値で回収して高値で売りさばく業者はまだまだいます。

そういう悪徳業者は、携帯電話しか連絡先を教えないなど足がつきにくいようにして、巧妙にダマします」（ブルークリーン株式会社取締役で、特殊清掃員として働く鈴木亮太氏）

1万円のはずが40万円を請求された

片づけは人生を明るくする。今日から安心して不用品を整理するためにも、回収業者の選定には十分に気を付けたい。

全国の消費生活センターのもとには、不用品回収サービスにまつわる相談が増えており、'21年度には年間2000件を超えている。

国民生活センター相談情報部の担当者によると、こんな被害が寄せられている。

●今年、「自宅の本を売らないか」という電話がかかってきたので、業者に来てもらうと、本には目もくれず、洋服や高価なアクセサリーの査定を求められた。何とか断って追い出したが、その後も玄関前からインターホンを何度も押され、電話も何度もかけられ怖い思いをした。

●「単身ワンルームに最適な回収パック、3万〜10万円程度」とネット広告で見た不用品回収業者に依頼して作業してもらったところ、20万円の請求を受けた。

●冷蔵庫などの家具を処分しようと、「2tトラックで1万円」とウェブ広告に記載されていた業者に依頼したところ、回収当日に「すべて処分するには40万円かかる」と言われた。業者に確認すると、「積み方によって料金が変わる」と説明され、最終的に15万円払った。

犯罪組織に室内の情報が流れて……

甘い言葉を載せた新聞の折り込みチラシや電話、ネット広告を駆使して、詐欺業者はあなたを狙っている。

訪問買い取りでは契約書面を受け取った日から8日以内に通知すればクーリングオフが可能とはいえ、業者と連絡がつかなければ意味がない。

また最近では、不用品を回収させてほしいと、自宅に突然、片言の日本語を話す外国人たちが訪ねてきて、回収してもらうと高額請求をされるケースもある。

「本や古い食器、衣服など誰もが処分したいものを買い取ると持ちかけてくる業者の目的は、家に上がり込むこと。高価な貴金属を格安で買い取ろうとしたり、『無料鑑定するから預けてほしい』と持ち去って返さない窃盗のような被害も報告されています」（前出の国民生活センター担当者）

書棚や冷蔵庫などを自宅から玄関先まで運び出すのは、体力的にも大変だ。不用品回収時にいちばん恐ろしいのは、そこにつけこんだ悪徳業者が室内に入ってきてしまうことなのである。

悪徳業者にひっかからないためには

詐欺・悪質商法評論家の多田文明氏が語る。

「悪徳業者は、貴金属の査定だけではなく、金品のありそうな棚や家の間取りをひそかにチェックする目的で入り込むケースもあります。とくに、片づけの最中などで家の中がある程度整理されていると、金品の在り処がよりわかりやすくなっている。

悪徳業者はウラで犯罪組織とつながっていることもあるので、間取りや金庫などの情報が住所や電話番号とともに売却されて、名簿屋に流出してしまったら……ある日突然、闇バイト強盗の被害に遭ってもおかしくありません」

自宅の余計なモノを捨てる一方で、虎の子の財産まで失ってしまっては、文字通り、元も子もない。

「回収中は録音させてください」

では、悪徳業者にひっかからないためには、どうすればよいのか。

「まずは、回収してもらう前に、ネットのフリマやヤフオクなどでおおよその相場を調べておくこと。

良い業者は見積もりがしっかりしており、事前に依頼された物以外には買い取りをしません。訪問時には『古物商』の許可証を提示してもらい、身分証明書の確認も行いましょう。また被害に遭った際の証拠ともなるので、玄関先で『回収中は録音させてください』と一言伝えるだけでも牽制になります。

より望ましいのは、業者の言いなりにならないよう、回収当日は家族や友人にも立ち会ってもらい、複数人で対応することです」（多田氏）

厄介なことに、悪徳業者の行為は逮捕されるのではなく、特定商取引法違反として行政処分される程度で済むことが多い。処分されても、業者は名前を変えて活動を続けていることもある。ダマされないよう細心の注意を払おう。

「週刊現代」2025年09月15日号より

【こちらも読む】不倫、盗撮趣味、長男軽視……パソコンやスマホの遺品で「本心」がバレる 。「デジタルデータ」のうまい片づけ方とは？

【こちらも読む】 不倫、盗撮趣味、長男軽視……パソコンやスマホの遺品で「本心」がバレる 。「デジタルデータ」のうまい片づけ方とは？