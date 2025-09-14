核戦争かAI暴走か。人類が直面する”存亡リスク”と”ポスト・ヒューマン”段階

核戦争、気候変動、そして制御不能のAI……。人類滅亡のシナリオはもはやSFではなくなりつつある。こうした人類が直面する「存亡リスク（existential risk）」という概念を提唱したのが、哲学者ニック・ボストロムだ。

元オックスフォード大学「人類の未来研究所」所長であり、著書『スーパーインテリジェンス』でAIの暴走による人類滅亡の可能性を世界に知らしめたボストロムの議論は、いまや学術界を超えて社会全体に大きな影響を与えている。OpenAIのサム・アルトマンやイーロン・マスクもその一人であり、都市伝説好きなら「関暁夫が紹介した本」としての印象が強いかもしれない。

ただし、ボストロムは超AIを「存亡リスク」とする一方で、人類の「ポスト・ヒューマン」（トランス・ヒューマン）段階にも言及している。それはつまり、「人類の存続」とは、「人類文化を継承したAIの存続」を意味するかもしれない、ということだ。

人類はこれからどうなるのか？ 稲葉振一郎『滅亡するかもしれない人類のための倫理学』から編集・抜粋して掲載する。

ボストロムは人類そのものの存続と絶滅にかかわる様々なリスク群を一括して「存亡リスク existential risk」と名付け、それを倫理学的考察、公共政策の主題とすることの必要性と、それと裏腹なその困難を指摘する。

そこでボストロムが存亡リスクの具体例として挙げているのが、それこそ伝統的に知られ論じられてきた核戦争や地球温暖化、あるいは天体衝突や破局噴火といったカタストロフィに加えて、しばしば「技術的特異点 technological singularity」といった言葉とともに論じられてきた超ＡＩの出現である。

ボストロムは、人間による制御なしに完全に自立して作動する人工知能機械が本当に実現するかどうかについては判断を保留している。

しかし彼によれば、いったんそのようなものが実現すれば、現代の人工知能技術の中核は学習によるシステムの自己改良であるがゆえに、早晩、人類による制御が不要になる、を通り越して不能になるほどに発展せざるを得ない、と論じる。

そのようなＡＩシステムが人類にとって危険な振る舞いをするようになっても人類には対抗手段がない。それゆえにボストロムにとっては、超ＡＩ、どころかその萌芽としての自律的ＡＩ自体が存亡リスクのひとつに数えられる。

ポスト・ヒューマン

ボストロムは、こうした存亡リスクを回避した上で、科学技術を人類が順調に発展させれば「ポストヒューマン posthuman（トランスヒューマン transhuman）」段階に人類文明は到達する、とし、それを目標とすべし、と論じているが、その具体的内容は、定義自体が複数あってよくわからない。

レイ・カーツワイルなどトランスヒューマニストを名乗る他の論者とあわせ読むと、人類の種としてのだけではなく、個人レベルでの不死性の獲得、がそのイメージの中核にあると思われるが、それにはおそらく人類にとって敵対的ではない超ＡＩの発展、生物学的人類と超ＡＩの平和的共生か、あるいはＡＩシステムをあくまでも道具的なレベルに留め置いたままでの、それによる人間身体の改造、能力拡張が必須と思われる。

そこまで来ると、何が人類・人間を構成するのか自体がよくわからなくなってくるが、ボストロムは少なくとも「人類の遺伝子を継承した生物学的末裔ならば問題なく人類である」などとは考えておらず、非人類どころか非生物のＡＩ機械であっても、それが現在の我々人類が大事にしている価値（もちろん問題はその具体的な中身は何か、であるが）の継承者であるならば、人類の同胞であると考えているようである。

つまり生物学的なヒトが絶滅しても、人類と類似のメンタリティをもってその文化を継承してくれる他の知的生物やＡＩ機械がいてくれれば、存亡リスクは回避されたことになる。

存亡リスクをめぐるこのような議論と、長期主義との関連について整理しておこう。

まず、ここで議論されている存亡リスクは非常に多岐に渡る事象を含み、一方には非人為的な宇宙規模の自然災害もあれば、他方には純然たる人為の所産であるような、戦争やグローバルテロリズムなどもある。

ただ、特にその中でも非人為的な自然災害についていえば、グローバルなカタストロフを招くような事象は極めてその頻度、発生確率が低く、比較的高頻度のものでも一万年に一回といったレベルである。

それゆえにそれらへの対処に際しては、当然に少なくとも千年単位かそれ以上のタイムスケールで考えなければならない。

他方核戦争リスクや、あるいは人為的な環境汚染による気候変動といったリスクの方は、もっと短い、下手をすれば十年単位で考えねばならない、つまり長期的というよりはむしろ喫緊の課題であるように思われる。

しかしボストロムの考え方に従うなら、「一度遭ったらそれでおしまい」となりかねない存亡リスクにそれなりにうまく対処できるような文明は、そう簡単には絶滅しないし衰退しない、ということにもなる。

この数百年を乗り切れたら人類は末永く存続する

大雑把に言えばボストロムは、核戦争や気候変動などで向こう数百年の間に人類が滅亡する可能性は無視しがたいほど高いが、そこを切り抜けられれば、人類に敵対的ではないような超ＡＩを活用して高度な問題解決能力を得て、地球以外、外宇宙にもその生存圏を広げて、そう簡単には滅亡しなくなるはずだ、と考えている。

その意味でも存亡リスク論は長期主義にとって不可欠の契機をなしている。

つまり整理すれば、低頻度大規模災害を含む存亡リスクについてまじめに考えるためには、そうした頻度に対応したタイムスケールでの議論、つまり長期主義的なパースペクティヴが必要になるし、その一方で仮にうまく存亡リスクを回避できたとするなら、やはり際限なく長期にわたって存続するだろう人類文明についてまじめに考えるために、やはり長期主義的パースペクティヴが必要となるのだ。

