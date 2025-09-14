¡ÖåºÎï¤¹¤®¤ë¡×Èþ½÷¤¬µÓ¾å¤²Åêµå¤ÇÌ¥Î»¡¡¡ÈÌòËþ¥Ü¥Ç¥£¡¼¡ÉßÚÎö¤ËÈ¿¶ÁÁê¼¡¤°¡ÖÂÄ¹¤¹¤®¡ª¡×
6·î¤ËÂ³¤¤¤ÆºÆ¤ÓÈäÏª¤µ¤ì¤¿µÓ¾å¤²»Ïµå¼°
¢£DeNA 6¡¼2 ¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê13Æü¡¦¿ÀµÜ¡Ë
¡¡¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¸«¤»¤¿¡ÈµÓ¾å¤²ÅêË¡¡É¤Ëµå¾ì¤ÈSNS¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¤¤¿¡£¥â¥Ç¥ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¢M¥ê¡¼¥°½êÂ°¤Î¥×¥í¿ý»Î¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë²¬ÅÄ¼Ó²Â¤µ¤ó¤¬13Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ä¥¯¥ë¥È-DeNAÀï¤Î»Ïµå¼°¤ËÅÐ¾ì¡£6·î¤ËÂ³¤¡¢Æ¬¤Î¾å¤Þ¤Ç¹â¡¹¤ÈµÓ¤ò¿¶¤ê¾å¤²¤ë¹ë²÷¤ÊÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤òÈäÏª¡£¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö¤ª¤«¤Ô¤ÎÂ¤Ï¥Û¥ó¥ÈåºÎï¤Ë¾å¤¬¤ë¡×¡ÖÂÄ¹¤¹¤®¡ª¡×¤ÈÅÙ´Î¤òÈ´¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÈÌòËþ¥Ü¥Ç¥£¡¼¡É¤Î°ÛÌ¾ÄÌ¤ê¡¢È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¹õ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤È¥¿¥¤¥Ä»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£Âç¤¤¯¿¶¤ê¤«¤Ö¤ê¡¢º¸µÓ¤ò¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ë¹â¤¯¿¶¤ê¾å¤²¤ë¤È¡¢µå¾ì¤«¤é¤Ï¤É¤è¤á¤¤ÎÀ¼¤¬¶Á¤¤¤¿¡£
¡¡²¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ï6·î20Æü¤Ë¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÃæÆü-ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¸òÎ®Àï¤Ç¤â»Ïµå¼°¤ËÅÐ¾ì¡£¤½¤ÎºÝ¤â¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È»Ñ¤ÇµÓ¤ò¹â¤¯¾å¤²¤ëÅêµå¤òÈäÏª¤·¡¢Âç¤¤¤ËÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºÆ¤ÓÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡ÈµÓ¾å¤²ÅêË¡¡É¤ËSNS¤Ç¤Ï¡ÖÂ¾å¤²¤¹¤²¤§¡Ä¡Ä¡×¡ÖåºÎï¤¹¤®¤ë¡×¡Öµå¾ì¤Î¤É¤è¤á¤¤âÇ¼ÆÀ¡×¡ÖÈþµÓÅêË¡¡ª¡×¡Ö¤ª¤«¤Ô¡Á²Ä°¦¤¤¤¾¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â³¡¹¤È½Ð¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡Ö¤³¤ÎÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¡Ä¡ÄÀ¾ËÜÀ»¤ä¤Ê¤¤¤«¡ª¡×¡ÖÀ±ÈôÍºÇÏ¡©¡×¡ÖÂ¼ÅÄÃû¼£¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ç¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×¡Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤è¤êÂ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È±ýÇ¯¤ÎÌ¾Åê¼ê¤ò»×¤¤½Ð¤¹À¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë