「ブルピン」はなんの略？全世界で大人気のガールズグループ！
学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！
「ブルピン」はなんの略語？
「ブルピン」はなんの略か知っていますか？
ヒントは、あるガールズグループの略称です。
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「BLACKPINK（ブラックピンク）」を略した言葉でした！
ブルピンとは、YGエンターテインメント所属の韓国発ガールズグループのことで、JISOO（ジス）、JENNIE（ジェニー）、ROSÉ（ロゼ）、LISA（リサ）の4人のメンバーで構成されています。
個人活動も活発ですが、現在はワールドツアーを開催しており、日本では2026年1月に東京ドームでライブが行われる予定ですよ。
ファンネームはBLINK（ブリンク）です。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
ライター Ray WEB編集部