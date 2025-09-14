「ブルピン」はなんの略？全世界で大人気のガールズグループ！

写真拡大

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！

「ブルピン」はなんの略語？

「ブルピン」はなんの略か知っていますか？

ヒントは、あるガールズグループの略称です。

あなたは正解がわかりましたか？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は「BLACKPINK（ブラックピンク）」を略した言葉でした！

ブルピンとは、YGエンターテインメント所属の韓国発ガールズグループのことで、JISOO（ジス）、JENNIE（ジェニー）、ROSÉ（ロゼ）、LISA（リサ）の4人のメンバーで構成されています。

個人活動も活発ですが、現在はワールドツアーを開催しており、日本では2026年1月に東京ドームでライブが行われる予定ですよ。

ファンネームはBLINK（ブリンク）です。

あなたはわかりましたか？

身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

《参考文献》

・『UtaTen』
・『YGEX』

ライター Ray WEB編集部