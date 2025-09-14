お得な外食優待は「丸亀製麺」か「かっぱ寿司」か…9月の「優待祭り！」でゲットする超おいしい優待銘柄を一挙公開します！

逃せない「優待祭り」

こんにちは、株主優待好きの主婦、まる子です。

今年の夏は暑すぎて、外出もままならず、9月も引き続き残暑が厳しい予報ですが、涼しくなるにつれて徐々に外食が楽しくなる季節。そんな時こそ優待投資に注目しましょう。

お寿司やうどんが楽しめる優待もありますよ。

9月は3月に次いで優待銘柄が多い月です。今回だけのお楽しみ銘柄や高配当、新規優待などバラエティ豊かに揃っています。

それでは9月のおすすめ銘柄のご紹介です。

ディズニーランドの「目玉優待」

何と言っても、この9月はオリエンタルランド（東プ・4661）。

通常ですと500株以上ですとか、100株で3年以上継続保有が必要ですが、創立65周年を記念して2025年9月期に限り、100株で1デーパスポートが1枚いただけます。

配布予定は2025年12月で、1デーパスポートの有効期限は2026年8月31日までと通常の優待券の有効期限と異なります。今回限りのプレゼントですので、ディズニーランド、シーに行きたい方は狙ってみるのも良いかと思います。

カタログ優待の日本管財ホーディングス（東プ・9347）も9月のおすすめ銘柄。年に2回のギフトカタログがもらえる優待は珍しく、内容もグルメを中心に雑貨もあり、種類はそれほど多くありませんが、内容充実。

3年以上の継続保有でギフトカタログも2,000円相当から3,000円相当になります。配当利回りも約2%あり、配当も優待も年に2回。「もう届いたか！」と、1年が短く感じる優待です。

こちらも年に2回の優待がある理研ビタミン（東プ・4526）。

定番のわかめスープやノンオイルドレッシングなど、家計のお助けになるものばかり。配当利回りも今のところ3%以上。100株で3年以上の継続保有ですと優待額も倍になるので、配当を貰いながら、長く保有するのもお勧めです。

配当＆優待で「カラオケ」三昧

優待も嬉しいですが、配当もたくさんあるほうもっと嬉しい。9月は高配当の優待銘柄も多くあります。

業務用通信カラオケ「DAM」で業界首位の第一興商（東プ・7458）。

カラオケ店舗の「ビックエコー」や運営している飲食店で使える優待券をいただけます。カラオケで盛り上がるのも良いですが、飲食店のレベルが高く、居酒屋からカジュアルダイニング、アイリッシュパブなど幅広く揃っています。

アプリを入れて予約をすると、ポイントも溜まります。配当利回りも4%近くあり、年に2回優待も、配当も楽しめる銘柄です。株主優待は200株から。

高配当銘柄で人気のVTホールディングス（東プ・7593）の権利確定も9月。

自動車ディーラーの同社の優待内容は車関係で、新車・中古車の購入時、車検時に利用できる優待券などです。優待も良いですが、何と言ってもこちらの銘柄は配当が魅力。今のところ利回りが5%近くあり、最低投資額も約5万円程度。配当目的で買ってみるのも良いかと思います。

カタログ優待のエクセディ（東プ・7278）も高配当。車のクラッチなど駆動系部品の生産・販売をしている会社です。

環境を考え、カタログはデジタルになりました。1年以上の継続保有が必要ですが、配当が年に2回、現時点で利回りは5%以上あります。カタログ内容は幅広く、選ぶ楽しみもあります。

小額で「利回り抜群」のソフトバンク

投資額があまり高くない優待銘柄もいくつか。

通信会社のソフトバンク（東プ・9434）の最低投資額は今のところ約2万3,000円。優待は1年以上継続保有で、年に1回PayPayマネーライトがいただけます。優待額が年間1,000円で、配当利回りが4%近く。少額で投資を始めるのにはちょうど良い銘柄だと思います。PayPayは使い勝手が良くて便利ですね。

ヤマダホールディングス（東プ・9831）も人気の銘柄。

優待券は1,000円以上の買い物で1枚使える500円の割引券ですが、日用品や食品にも使え、上手に使うと約半額でお買い物が楽しめます。投資額も5万円ほどですし、配当利回りも現時点で3%以上。年に2回優待がありますが、9月は配当が無い分、100株保有なら株主優待は3月の倍となります。

外食は「かっぱ寿司」と「丸亀製麺」で決まり！

9月は外食銘柄も多くあり、良く行くお店や好きな店舗がある方は要チェック。

コロワイド（東プ・7616）、アトム（東ス・7412）、カッパ・クリエイト（東プ・7421）と優待が人気の各社の権利確定月でもありますが、投資額と優待額のバランスや財務内容を見ると、カッパ・クリエイトがお勧め。グループ各社の店舗で使え、カード式で便利です。

株価が高値圏になってしまいましたが、トリドールホールディングス（東プ・3397）の優待も捨てがたい。

店舗数の多い「丸亀製麺」や天ぷら「まきの」、ハワイアンカフェの「コナズ珈琲」など人気のお店が多く、カード式になり使い勝手も良くなりました。200株以上を1年以上継続保有すると、優待が追加されますよ。

使える！「デジタルギフト」

最後に今年も多い新規優待をいくつか。9月はデジタルギフトなども増えています。

8月に優待新設を発表したシイエム・シイ（東ス・2185）。1年以上継続保有が必要ですが、年に2回配当を出しているので、配当を貰いながら優待の到着を待つのが良いかと思います。内容はカタログギフト3,000円相当となっています。

こちらも8月に優待新設を発表したBUFFALO（東ス・6676）ですが、優待はデジタルギフトで年に2回もらえます。配当金も年に2回。カタカナのバッファロー（東ス・3352）と間違えないようにご注意を。

最後のニーズウェル（東プ・3992）は優待をいただけるのは1,000株からとちょっとお高くなっています。優待はクオカード1万5,000円が年に2回。年間3万円です。上場基準維持のために優待新設・拡充をしたので、少し怪しい気もしますが、継続配当していますし、自己資本比率も高めなので、大丈夫かなと思っています。

ざっと見てきました9月の優待銘柄。

9月の優待銘柄は400銘柄以上あるので、予算やお気に入りを探す事が出来ると思います。優待が届く12月は年末年始で、何かと入り用な月。家計のお助けになるような優待もありますので、ご自身のベスト優待を探してみてください。

