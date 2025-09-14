茂木敏充が起こしうる大波乱…前総裁選で見えた「たった一つの勝ち筋」

前総裁選は唯一「増税ゼロ」路線

石破首相がようやく辞任する運びとなり、自民党総裁選挙の号砲が鳴り響いた。一番槍として出馬宣言を行った人物は茂木敏光前幹事長である。

茂木氏は「早すぎた男」と言えるかもしれない。

昨年の自民党総裁選挙では唯一「増税ゼロの政策推進」を掲げて、自民党の大敗原因の一つとなった「減税しない政党という印象」を回避する道を示していた。しかし、茂木氏が当時の空気感の中で総裁選挙を惨敗したことで、自民党は宮澤洋一税調会長を中心とした増税政党としてスティグマ（刻印）を背負う結果になってしまった。

一方、野党は減税政策を掲げることによって、衆議院議員選挙及び参議院議員選挙で圧勝し、自公与党は衆参両院での過半数割れという危機的事態に陥った。茂木氏は自民党内の増税勢力からの支援は得られなかったが、昨年の総裁選挙で茂木首相が誕生していた場合、少なくとも増税に反対する一定の国民の声を掴んでいた可能性がある。その意味で、茂木氏には先を読む力があったと言えるだろう。

ただし、その先を読む力が国民の声を聴く力であったかは疑問だ。茂木氏は2025年9月20日に自民党総裁選挙に再び挑む記者会見を行った。しかし、その中では「増税ゼロの政策推進」という言葉はついに語られることはなかった。その言葉は茂木氏のXのプロフィール上に残されているが、それは事務的な消し忘れかのように触れられることが無くなっている。

「給付金はやらない」と明言

政治家は一度掲げた公約が国民にウケなかった場合、余程の信念がなければその政策を継続して打ち出す勇気はない。昨年、増税ゼロを打ち出したタイミングがあまりにも早すぎた悲劇によって、茂木氏は当該政策をすっかり捨ててしまったように見える。茂木氏にもう一度勇気を与えて、同政策をもう一度掲げさせるには国民からの強い声が必要だ。

茂木氏が今回の出馬記者会見で言及したことは「2026年度のガソリン税減税（暫定税率廃止」、「数兆円規模の生活支援特別交付金の追加」、「小泉進次郎氏・小林鷹之氏らの抜擢可能性」であった。筆者は非常に残念であるし、このような守りに入ったカードで本当に総裁選を勝ち抜くことができるか疑問である。これらの政策は守旧派に配慮したものであり、国民からの支持を得るには程遠いものだ。

まず国民はガソリン税の暫定税率廃止について、国民の多くは既に自民党の虚言を見通している。自民党はガソリン税の暫定税率を廃止するために「新たな増税」を模索している。国民には宮澤税調会長の発言によって自民党税調（≒財務省の傀儡）の意志が明らかになっている。そのため、今こそ「増税ゼロの政策推進」に言及することが必要だ。新たな増税を匂わせるガソリン税暫定税率廃止は国民の心には響かなくなっているからだ。ガソリン暫定税率廃止は当然であり、現在の争点は代替財源として新たな増税を認めるか否かである。

次に、「数兆円規模の生活支援交付金特別交付金」であるが、これはライバルとなり得る小泉氏や高市氏への対策であろう。

茂木氏は「給付金はやらない」と明言している。減税や給付金と、特別地方交付金の違いは、ド田舎の自民党関係者の懐が直接的に潤うか否かである。前者は国民の懐を直接的に潤わせるが、後者は地方首長・議会を牛耳る自民党関係者がバラマキ先を決定できる。これは地方創生バラマキ大好きな石破氏と連携する可能性がある小泉氏、総務大臣経験者の高市氏に対する牽制であろう。しかし、これはあまりに露骨な買収政策であるため、多くの日本国民の心に届くとは思えない。国民が求めているものは直接的な減税である。

潜在的なライバルの「名前」

最後にライバルとなり得る小泉氏・小林氏らの抜擢についてであるが、二人とも実質的に財務省に息がかかった人物である。この二人を登用するということは、行政主導のバラまき型の産業政策を推進し、そこで生じた財政負担は増税によって賄うということを暗に意味することになる。若ければ良いという話ではなく、日本経済を活性化させるに相応しい人々（自民党にいるなら）を抜擢することが本当に必要なことだろう。非常に残念な人材登用の例示であり、政局上ライバルの取り込みを図っていることは分かるが、自民党の党内都合を最優先した今回の対応は、茂木氏ならではの先見の明が失われているような気がしてならない。

筆者は茂木氏に目を覚ましてほしいと考えている。

昨年の茂木氏の政策方針は増税派だらけの自民党において光るものがあった。「増税ゼロの政策推進」の経済成長路線の政策を見ている人たちは見ていたし、むしろ現在では世論の主流になっている考え方だと言える。むしろ、一度昨年の総裁選に立ち返って世論における強い力を受け止める方向に舵を切り直すべきだ。昨年の結果は「早すぎた」だけであって、今が「増税ゼロの政策推進」を再度打ち出すべき絶好の機会である。

総裁選のライバルには、小泉氏、高市氏、林氏などの名前が挙がっている。小泉氏は現在の腰掛けの農林水産大臣以外は、財務省の実質的な植民地省庁である環境大臣しか担ったことがない。日本の首相を担う資格の前提となる主要大臣ポストに就いたことすらない人物だ。そして、前回の総裁選挙時には新たな炭素税の可能性に言及し、過去には小林鷹之氏らとともに「子ども保険」などの増税政策を推進してきた人物でもある。外交安全保障関連の経験はなく、日本の首相を任せて良い人物ではない。財務省のパペットとしてはこの上ない人物だと言えよう。

高市氏は自民党保守層からの支持があり、初の女性首相という世論からの推しも考えられる。表面上は財政出動派でもあることから、国民からも必ずしも財務省の息がかかった政治家には見えない。金融業界も財政・金融政策の観点から株の値上がりなどを期待する声が多い。総務大臣、経済安保大臣、党政調会長など首相候補としては不十分ながらも一定のキャリアも持つ。懸念材料としては、自民党議員からの人気の少なさ、連立相手の公明党や潜在的な連立相手の維新からの反発が予想されるくらいだ。したがって、茂木氏にとっては潜在的なライバルは高市氏である可能性が高い。

党内より国民に目を向けよ

茂木氏はおそらく「増税ゼロを掲げた際の世論効果」と「財務省に逆らうことにビビっている自民党議員からの支持」を見比べているのだろう。そして今のところ、後者の議員達からの支持を優先しているように見える。

しかし、それらの議員は財務省が推すなら誰でも良い可能性があり、「茂木氏」を推しているわけではない。小泉氏や林氏のほうが財務省とは親和性が高く、高市氏の勢い次第では財務省は平然と高市氏と妥協する道を選ぶだろう（高市氏が根っからの増税反対・減税賛成という事実はない。むしろ、過去に金融増税などに言及したこともある）。

昨年唯一「増税ゼロの政策推進」を掲げた茂木氏に必要なものは、自民党を超えた国民からの支持である。自民党内ですら盤石の党員人気があると言えず、まして党外からは全く人気が無い状態で、自民党議員らが利権バラマキやポスト釣りで靡くはずがない。それは絵に描いた餅になる可能性があるからだ。彼らが本当に見ているものは、総裁選挙候補者に対する国民からの支持である。

国民が求めているのは、「質実剛健」かつ「増税ゼロ」の政権である。これは直近の衆議院議員選挙・参議院議員選挙で明確になったことだ。茂木氏に欠けているものは党内からの支持ではない、日本国民からの支持である。その認識を正しく持つことによって、初めて首相の席が用意されることになるだろう。昨年に掲げた「増税ゼロの政策推進」を今一度強く掲げてほしい。

