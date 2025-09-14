14日午前5時ごろ、福岡管区気象台は大雨と突風に関する九州北部地方（山口県を含む）気象情報を発表しました。



山口県、福岡県、長崎県では14日朝にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。14日昼前にかけて、土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。



九州北部地方では、対馬海峡にある前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となっています。この前線は、14日夜にかけて対馬海峡に停滞する見込みです。このため九州北部地方では、14日夕方にかけて局地的に雷を伴った非常に激しい雨や激しい雨が降り、大雨となる恐れがあります。また、14日夜遅くにかけて局地的に積乱雲が発達し、落雷や竜巻などの激しい突風が発生する恐れがあります。





福岡の予想を詳しく

14日に予想される1時間降水量は多い所で、次の通りです。山口県70ミリ福岡県60ミリ長崎県60ミリ※1時間降水量の目安△30ミリ以上～50ミリ未満（激しい雨）バケツをひっくり返したように降る・道路が川のようになる高速走行時に車輪と路面の間に水膜ができブレーキが効かなくなる（ハイドロプレーニング現象）△50ミリ以上～80ミリ未満（非常に激しい雨）滝のように降る・ゴーゴーと降り続く水しぶきであたり一面が白っぽくなり視界が悪くなる・車の運転は危険14日午前6時から15日午前6時までに予想される24時間降水量は多い所で、次の通りです。山口県100ミリ福岡県100ミリ長崎県100ミリ線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増える恐れがあります。

福岡県では、引き続き14日朝にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。14日昼前にかけて土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。14日夕方にかけて、局地的に雷を伴った非常に激しい雨や激しい雨が降り、大雨となる恐れがあります。また、14日夜遅くにかけて、落雷や竜巻などの激しい突風の恐れがあります。



14日に予想される1時間降水量は多い所で、次の通りです。



福岡地方60ミリ

北九州地方60ミリ

筑豊地方50ミリ

筑後地方50ミリ



14日午前6時から15日午前6時までに予想される24時間降水量は多い所で、次の通りです。



福岡地方100ミリ

北九州地方100ミリ

筑豊地方100ミリ

筑後地方100ミリ



線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増える恐れがあります。



今後、発表される警報や注意報、気象情報に留意してください。土砂災害や浸水害、洪水災害のキキクル（危険度分布）に関しては「気象庁ホームページ」などを確認してください。