世界的なお騒がせインフルエンサー、イギリス出身のボニー・ブルー（26）が新たな大型企画を発表した。各地の男子学生たちと関係を持つ目的で、イギリスの9都市をめぐるツアーを開催するというのだ。

【写真】「タダで行為できます」看板を持つブルー。他、同じく過激なコンテンツ販売で知られる「仲間」との2ショットなども

ボニーは、自身の水着姿などをSNSに投稿し、より露骨な有料コンテンツを会員制サイトで販売している。彼女を一躍、時の人にしたのが、昨秋にイギリスで開催した企画だ。ボニーは18歳以上の男子学生を対象に「タダで行為できます」「動画を撮らせて」などと呼びかけて、何百人もの若者が殺到する騒ぎを巻き起こした。

法律上の成人年齢とはいえ、ティーンの学生を対象に性的な撮影を行うことに対する批判が集まり、ボニーは、”捕食者”と呼ばれた。しかし、その後も彼女は世界各地で同様の企画を実施することを発表して、炎上を繰り返してきた。

なぜ”男子学生”にこだわるのか？ ボニーは、イギリスの老舗タブロイド誌『デイリー・メール』のインタビューで、以下のように説明していた。

〈オンラインにおいて、ティーンは最も検索されているカテゴリですが、人々はずっと”女子学生”と検索してきました。私は、”男子学生”と一緒にいる人がニッチ市場になると考えました〉（原文は英語）

その狙いは当たり、ボニーは、「月収54万ポンド（日本円にして1億円以上）」と公言している。また、7月下旬には彼女に密着したドキュメンタリー番組『1000人の男と私：ボニー・ブルーの物語』がイギリスの公共テレビチャンネルで放送されて、悪名といえど、いまやボニーが世界的な知名度を誇るインフルエンサーであることは間違いない。

そんなボニーが、原点回帰とも言える企画を実施するようだ。現地事情に詳しいジャーナリストが語る。

「イギリスでは、一般的に9月に入学式が行われます。それにあわせて、ボニーは、各地の新入生と”交流”する『BANGバスツアー』を行うというのです。ロンドンやオックスフォード、ノッティンガムなど9都市を巡ることが告知されています。各都市を訪れる日時などは、今後発表されるとみられます。

ボニーは、〈どの都市が私を一番満たしてくれる？〉や〈今年の新入生たちがその後ろの穴を埋めてくれるのが待ちきれない〉など挑発的な文言をSNSに投稿しています。ロゴ入りのバスや特設ページも用意し、かなりの力の入れようです」

大型企画の背景にあるのは、ボニーの”焦り”かもしれない。

「今年6月、有料コンテンツを販売していた大手プラットフォームのアカウントが凍結されました。別のプラットフォームでアカウントを作り直しましたが、以前使っていたものよりもサイトとしての規模は小さい印象です。

メインで利用していたInstagramアカウントも凍結されたようです。発信の場が制限されるなか、それでも話題作りをしなければという一心で、『BANGバスツアー』を立ち上げたのではないでしょうか」

社会の良識に抗い続けるボニーは、一体どこへ向かうのだろうか。