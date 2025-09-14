さまざまなオーディションが注目されている現在のエンタメ界。そんななかで、たくさんのスターを輩出しているのが『東宝シンデレラ』オーディションだ。放送作家でコラムニストの山田美保子さんが、『東宝シンデレラ』オーディションの輝かしい歴史を振り返る。

歴代のグランプリや審査員特別賞の活躍は群を抜いている

沢口靖子さん（60才）が10月期の”月9″『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』（フジテレビ系）に主演なさいます。沢口さんがフジテレビで主演するのは1990年の『お江戸捕物日記 照姫七変化』以来、実に35年ぶり。さらに芸歴41年で初の”月9″出演です。

ドラマ誕生から15年が過ぎ、過去には上戸彩さん（39才）や沢村一樹さん（58才）を主人公に「コールド・ケース」と呼ばれる未解決事件などを描いてきた『絶対零度』シリーズ。沢口さんは「優れた作品ですので安心して飛び込めると思いましたし、新たな役にチャレンジできることがうれしかったです」とコメントされています。

そんな中、世間をザワつかせているのが「マリコとのお別れ」……つまり『科捜研の女』（テレビ朝日系）の終了です。同局から発表があったワケではないのですが、1999年の開始以来、日本の連続ドラマ史上でもっとも長期間継続して制作され、同時に同一人物による主演、同曜日、同時間帯での放送という点でも最長記録を持っている作品の続編が予定されていないという現実です。

私もずっと大好きで、沢口さんを誤って「マリコ」と呼んでしまうこともこれまで何度もあったほど（笑い）。

マリコを真似て白衣姿で聖地巡礼をなさるコアなファンも多い『科捜研の女』でしたが、たとえ「京都府警科学捜査研究所」の榊マリコとお別れだったとしても「情報犯罪特命対策室」（通称：DICT）の二宮奈美に、もうすぐ会えるのです。キャリアをストップさせず、”月9″で”主演”。さらに美しく輝く沢口靖子さんにはたくましささえ感じます。

そんな沢口さんは1984年に開催された『東宝シンデレラ』オーディション第1回のグランプリ獲得者。『全日本国民的美少女コンテスト』や『ホリプロタレントスカウトキャラバン』などと並ぶ女優オーディションですが、開催はわずかに9回です。

ただ、歴代のグランプリや審査員特別賞に輝いた皆さんの活躍においては群を抜いていると言えましょう。

中でも歴史的な大会となったのは、”歌える”上白石姉妹とニュージェネレーション賞の浜辺美波さんを輩出した2011年。その模様を何度かVTRで見たことがありますが、3人とも、初々しさの中に”出来上がっている感”があったものです。

オーディションは出場者の応募だけでなく、前段階で関係者が血眼でスカウトに走るケースもあると聞きますが、いずれにせよ、映画にドラマにCMに特番にと見ない日はない3人を揃えたとは恐るべしです。

加えて、審査員特別賞に名を連ねていたのは山崎紘菜さん（31才）。個性的なルックスで女優さん以外にもモデルやアンバサダー、インタビュアーとしてのお仕事も多く、『Going！Sports＆News』（日本テレビ系）土曜版のお天気キャスターも務めた幅の広さです。

見えないところでは必死にもがき努力をしている

改めて大会を振り返れば、斉藤由貴さんは第1回のファイナリスト、田中美里さんは第4回の審査員特別賞……とNHKの連続テレビ小説をはじめとする主演女優さんが揃っているという特徴が。

さらに第5回のグランプリには、いまや実力派として名前が挙がる長澤まさみさん（38才）。第8回のグランプリには、なにわ男子の大西流星くん（24才）を皮切りに、Kis-My-Ft2の藤ヶ谷太輔くん（38才）、なにわ男子の道枝駿佑くん（23才）、timeleszの佐藤勝利くん（28才）、Travis Japanの松田元太くん（26才）、Snow Manの目黒蓮くん（28才）、嵐の二宮和也くん（42才）、SixTONESのジェシーくん（29才）……とSTARTO ENTERTAINMENT社所属の男性アイドルとの共演が目立つため、「どんな徳を積めば……」と彼らのファンの皆さんから羨望の眼差しで見られている福本莉子さん（24才）がいらっしゃいます。

そして最新の第9回のグランプリには、最年少シンデレラとして芸能界入りした白山乃愛ちゃん（13才）が。つい先日まで『照子と瑠衣』（NHK BSプレミアム）で風吹ジュンさん（73才）の中学生時代を好演し、10月10日公開の映画『秒速5センチメートル』では高畑充希さん（33才）の幼少期を演じる”子役”なのですが、抜群の透明感と演技力以外に、色気もあれば雰囲気美人と呼びたいほどのオーラもあるのです。私の”心のチャンネル”は、『ゆりあ先生の赤い糸』や『スカイキャッスル』（ともにテレビ朝日系）の頃からロックオンされていました。

もうお一人、私は第4回のグランプリ、野波麻帆さん（45才）の大ファンなんです。印象的な作品は、満島ひかりさん（39才）、菊地凛子さん（44才）らとともにメインキャストとして出演した『モテキ』（テレビ東京系）や、武田玲奈さん（28才）の同僚を演じた『おいハンサム‼』（東海テレビ・フジテレビ系）。

抜群のスタイルとルックスを誇りながらコメディーも鮮やかに演じてしまう、動ける女優さんです。DJや長澤まさみさんのスタイリストという肩書ももつカッコイイお姉さんでもありながら、夫は水上剣星さん（41才）……とほかのシンデレラとは異なるプロフィールも光ります。

若くして姫という名の冠を与えられ、われわれから見えないところでは必死にもがき、信じられないような努力をし、映像や舞台の世界で美しく輝き続ける「東宝シンデレラ」の皆さん。国内外の物語のお姫様たち同様、強さも兼ね備えている彼女たちの人生の”続き”を楽しみに読み進めるつもりです。

構成／山田美保子

『踊る！さんま御殿!!』（日本テレビ系）などを手がける放送作家。コメンテーターとして『ドデスカ＋』（メ〜テレ）、『1周回って知らない話』（日本テレビ系）、『サンデージャポン』（TBS系）に出演中。CM各賞の審査員も務める。

※女性セブン2025年9月25日・10月2日号