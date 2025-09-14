授かり婚からの「子連れ結婚式」。会場選びで新婦が「悪い口コミ」から見た理由

「子育てが落ち着いたら結婚式を」

2022年LINEが幼稚園・保育園の子育て中のパパ・ママ1215人へ、結婚式に関するアンケート（株式会社リンク：子育て世代アンケート結果・調査データ）を実施した。結婚していると答えた99.5%のうち、結婚式を挙げたと答えたのは73.7%（895名)だった。

一方、「挙式をしなかった」と答えた人に、「ファミリーウェディング」に興味があるか聞いたところ、「興味がある」と答えたのは56.5%（177人）、「ない」は43.5%（136人）。

「結婚をするときに式を挙げられなかった」理由はそれぞれにあるだろうが、子どもと一緒に結婚式をしたいと考える人が増えているのは、昨今、式は「自分たちらしさ」を重視した、自由なスタイルが受け入れられるようになってきたからだ。

結婚を決めたとき、すでに第一子を授かっていた30代カップルの澪さんと祐紀さんもまた、子育てが落ち着いたら結婚式を、と考えていた。だが、その矢先にコロナ禍に入り、そうこうしている間に第二子も生まれ、「もう式はやらなくてもいい」と思うようになったという。

そんなふたりの気持ちを大きく動かしたのは、新婦の父の「ヴァージンロードを一緒に歩きたかった」という言葉だった。

小さな子どもがいて、父親には肺の持病がある。それでも今だからこそ叶えたいと思った結婚式。その準備の舞台裏には、子連れの難しさや、諦めなければならないこともあった。

無料で結婚式相談を受けたり、式場選びを手伝ってくれる「トキハナ」の渡辺優子さんが、これまで見てきたカップルを例に学ぶべきことをお伝えする連載。

プロデューサー歴11年、お客様と深く向き合ってきた渡辺さんが、入籍から5年、2人の乳幼児を抱えてのファミリーウエディングを希望するカップルの相談にお応えする。

小学校の同級生から結婚

オンラインの画面に現れたおふたりは、息をのむような美男美女。新婦澪さん（33歳）は清楚なメイクでほっそりとしていて、つややかなロングヘアはゆるく巻かれていました。姿勢よく背筋を伸ばし、はっきりとした口調から、自分の意思をしっかりと持っている方だと感じました。

新郎祐紀さん（32歳）はよく焼けた肌とキリッとした眉、そして大きな目が印象的です。一見近寄りがたく見えますが、その口元には常に笑みがあり、目尻には笑い皺が浮かんでいます。澪さんや子どもに向けるまなざしから、愛情深く優しい人柄なのだろうと感じました。

ふたりは地元の小学校の同級生で、友だち関係が長く続いた後に恋人となったため、もはや「一緒にいるのが当たり前」、互いに自然体でいられるそう。

実は入籍から5年が経ってしまったふたりは「結婚式はしなくてもいいかもしれない」と思っていました。というのも、結婚してすぐに第一子を授かり、「落ち着いたら結婚式を」と考えていた矢先に、コロナ禍に入ってしまったからです。

「本当はヴァージンロードを一緒に歩きたかった」

澪さんのお父様が肺のご病気を抱えていたこともあり、大人数で集まるのは難しいと判断しました。また、次第に結婚式が再開されるようになってもその後、第二子を授かったこともあって、「今更結婚式はしなくても」と思うようになりました。

ところがある晩のこと。少しお酒を飲み過ぎたお父さんが、こんなことを口にしたそうです。 「本当はヴァージンロードを一緒に歩きたかった。ただ歩くだけじゃなくて、顔をぐちゃぐちゃにして、泣きながら歩きたいんだ」

お父様はこれまで、「結婚式は必ずしなければならないものでもないし、そんな時代でもないから」と、澪さんが第一子を授かって式を見送ったときも、第二子が産まれた後も「やらないのなら、それでもいい」と尊重する姿勢を見せていたそうです。

それだけに、その言葉が澪さんの胸に強く刺さりました。「やらなかったら一生後悔する」と思い、夫婦で話し合って、結婚式を挙げる決意を固めました。

とはいえ、まだ手のかかる1歳とやんちゃざかりの5歳の子ども連れでは、外出もままなりません。そんな中、オンラインで相談できるトキハナを知って、相談くださったそうです。

話を聞くと、ふたりはホテル・ゲストハウス・レストランと会場にこだわりがない分、どこも魅力的に見えて決められなくなっていました。SNSには情報が溢れていて、何を決め手にしたらいいのか--そこで足が止まっていたのです。

「嫌だったこと・困ったこと」を検索

そんな中、澪さんは、ネットの、まず“悪い声”の口コミを見たそうです。

「いい意見ばかり並んでいると、“本当かな？”って思っちゃって。ネガティブな声のほうが、リアルに感じられるんですよね」

気になる会場を見つけたら、まずは「この会場で嫌だったこと・困ったこと」などで検索して、あえて“ひっかかる材料”を集めてみる。それは「自分が気にすることなのか」を見極めるためだと言います。

たとえば「スタッフが淡々としていた」と書かれていれば、「自分ならそれぐらいの距離感のほうがいいかも」と思えるか。

誰かにとっては“欠点”でも、自分にとっては合うかもしれない。 そうした視点で口コミを見るうちに、自分の好みが少しずつはっきりしていったといいます。

やると決めたからには納得できるまで徹底してこだわりたい。ふたりが求めた希望は、とても具体的で現実的なものでした。

まず、料理が美味しいこと。「料理はゲストの満足度と直結するから」と大事な条件のひとつだと言います。

そして、挙式はチャペルで行いたいということ。これは、結婚式を挙げることになった――父親と腕を組んでバージンロードを歩きたい理由に直結しています。

ドレスについても、30代で、子どももいるからこそ、プリンセスラインやボリュームのある華やかなAラインよりも、シンプルなものにしたい。そして「ドレスは必ず親友と選びたい」。もうひとつ、新郎には当日のファーストミートまで絶対に内緒にしておきたいとも、話していました。

さらに、「ゲストの半分が既婚で半分が未婚。独身者だけに前に出てきてもらうのは気まずいし、嫌な思いをさせたくないから」とブーケトスはしない。最近は、ゲストそれぞれの立場や気持ちに配慮して、選択をするカップルも少なくありません。

大切にしたかったのは「ゲストと過ごす時間」

「これまで参列したたくさんの結婚式はどれも素敵でしたが、私たちは30代で子どももいるので、今の自分たちに合った形を考えたいんです」。

澪さんがこう話すのは、 実は、子どもがいることで諦めなければならないこともあったからです。

衣装の候補の中に、和装も入っていたのですが、「当日の着用は現実的ではない」と判断し、前撮りでの着用に。

和装は洋装に比べて着付けや準備に時間がかかり、衣装自体も5キロ近くとかなり重く、動きが制限されてしまいます。2人のお子さんはまだ1歳と5歳。衣装替えなどで澪さんひとりが席を立てば、「ママやパパの近くにいたい」と泣いてしまうことも想定されました。かといって、動きづらい和装をまといながら抱き上げたり、あやしたりするのも大変そうです。

着替える時間にしても、ドレスであれば10分程度ですが、和装だと着用に30分はかかるでしょう。挙式はドレスを希望していたので、当日に和装を挟めば、「ドレスで挙式 → 和装にチェンジ」という流れになり、中座だけで30分以上は席を外さなければなりません。ヘアメイクのチェンジを加えると、さらに時間が延びるかも。

ふたりが大切にしたかったのは「ゲストとできるだけ一緒に過ごす時間」。披露宴中に長く席を外すよりも、ゲストとしっかりコミュニケーションをとりたい--そう決めたことで、当日の和装へのこだわりはなくなりました。

◇「もう、今さら」「子どもがいるから」「コロナだから」など、様々な理由で諦めていた結婚式だったが、父親の本音を聞けたことであげることになったふたり。

とはいえ、ふたりの子どもはまだ小さく、身軽とはとても言えない。肺に持病を抱える父親も心配だ。

限られた時間の中で納得のいく式場はどうやって見つけたらいいのだろう。

後編【乳幼児もいる「子連れ結婚式」。限られた時間で理想を叶えた30代夫婦が語る「準備のコツ」】で、引き続きウエディングプロデューサー渡辺さんのアドバイスとともに詳しくお伝えする。

