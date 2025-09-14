伝説のパイロットが受けた「じつに、妙な依頼」…100年前の第一人者が気づいた、誰も予想しなかった「空飛ぶ存在」

私達の目には見えませんが、空気中には多くの微生物が飛び交っています。

こうした空気中に存在する微生物「大気微生物」は人類にとって最も身近な微生物であり、私達の健康にも少なからず影響を与えています。さらに、近年の研究では地球の気候、物質循環、そして生命の誕生と進化にまで大気微生物が貢献している可能性が明らかになってきました。

そんな「見えざる小さな巨人」、大気微生物とは一体どんな生き物なのでしょうか？

その正体に迫ったブルーバックスの『空飛ぶ微生物』から、興味深いトピックの数々をご紹介していきましょう。

さて、記念すべき第1回となる今回は、大気微生物研究のパイオニアをご紹介しましょう。ご存知の方もいらっしゃると思いますが、世界初の大西洋単独横断飛行に成功したリンドバーグの“ちょっと変わった依頼”から物語が始まります。

＊本記事は 『空飛ぶ微生物』 (講談社・ブルーバックス）の内容を、再構成・再編集のうえ、お届けします。

大気微生物という存在

哲学者ハイデガーは「存在」について気付きを与えてくれました。「存在」を意識しはじめることで、その「存在」が存在しはじめ、「存在」そのものの時間が未来にも過去にも進み始める、と。

目には見えませんが、空気中に漂う膨大な数と種類の微生物を「大気微生物」と呼びます。そうした大気微生物も、今ようやく存在が認識されました。すると、本格的な研究が始まった後の研究成果だけでなく、過去の断片的な大気微生物の研究まで発掘され、時系列に体系づけられるようになりました。こうした過去の研究の発掘も「存在」の認識には大切です。

今まさに、研究者の意識に大気微生物が飛び込んできて、大気微生物の研究が時を刻み始めたのです。

今回は、大気微生物の存在に気づき、大気微生物の研究界で第一人者となった、ある人物についてご紹介したいと思います。

伝説の飛行士が受けた、植物学者の「妙な依頼」

1927年、チャールズ・リンドバーグは、大西洋の上空をひとりで飛んでいました。

この時代の飛行機は与圧されていないので、上空では低い気圧、希薄な酸素にさらされ、 操縦士には大きな負荷がかかります。激しい寒暖差や強い紫外線、極度の乾燥も、体全体に深刻なダメージを与えます。リンドバーグはこの過酷な上 空で疲労と睡魔に耐えて、ニューヨークとパリ間の飛行距離5810kmを33時間かけて飛びきり、世界初の大西洋単独横断飛行を成功させました。

このニュースが広がると、リンドバーグのもとに、 ある研究者から「上空の微生物を飛行機で採集してく れないか」と妙な依頼がありました。依頼してきたのは、植物学者のフレッド・マイヤーであり、植物に感染する微生物の風送伝播を研究していました。

彼は、農作物の感染菌は上空の大気を介して数十km離れた農場であっても広がる、という仮説を唱えていました。しかし、人間にとっても過酷な上空をちっぽけな微生物が生きて飛んでいるとは、当時の人々には到底信じられませんでした。

翼よ、菌はみえるか

そこで、リンドバーグの飛行機を使って上空の微生物を採集すれば、感染菌の風送を実証できるのではないかとマイヤーはひらめいたのです。後に人工心臓を開発するほど科学に興味をもっていたリンドバーグは、マイヤーの話に乗り、飛行機に取り付ける微生物採集装置「スカイフック」（図「微生物採集装置“スカイフック”」）をデザインしました。マイヤーがスカイフックを早速作製すると、それを手に、リンドバーグは北極圏へのフライトに旅立ちました。

リンドバーグがグリーンランド上空にさしかかると、火山灰で空が黒いモヤに覆われているのが見えました。リンドバーグは好機とみなし、スカイフックをコックピット前方に突き出しました。その間の操縦は、同乗しているリンドバーグの奥さんのアンです。

吹きすさぶ風の中、スカイフックの箱を開けると、箱の中の顕微鏡用スライドガラスが外気にさらされます。スライドガラスには、油が塗ってあるので大気中に微生物がいれば付着するしかけになっています。

数時間にわたってスライドガラスを外気にさらすと、スカイフックの蓋を閉め、微生物採集は完了です。寒い中、上空でサンプリングが終わるのを待つのは、今にも昔も同じです。

マイヤーが見た、スカイフックの中身

マイヤーが、研究室でリンドバーグから受け取ったスカイフックの箱を開けて確認すると、中のスライドガラスに粒子が載っているのが目視できました。

さらに、この粒子を分離培養すると、 クロカビの一種であるクラドスポリウムや光合成細菌のシアノバクテリア（ラン藻）などが単離されました。いずれも、地上の様々な環境に生息し、森林や野原、海洋、河川、農地、家屋の壁や軒下などに見られる微生物です。

大気中にいる微生物は特殊な微生物ではありません。このような、様々な環境に普遍的に生息している微生物こそ、上空を生きて飛んで生息域を広げているのです。その他にも、植物感染菌の胞子も確認されたことで、当初の目的だった感染菌の風送も実証されました。

大気微生物学の、偉大な第一人者の喪失

すでにご説明したように、こうした大気中を漂う微生物を総称して「大気微生物」と呼びますが、さしずめ輝かしい業績をもつマイヤーは、この時代の大気微生物研究の第一人者といえます。

マイヤーはさらに高高度の上空を目指し、ついに飛行船で高度2200mでの微生物の採集に成功しました。しかし、マイヤーは1938年、飛行艇のハワイクリッパー号で観測に出た際に強烈な雷雨に遭い、そのまま行方不明になってしまいました。大気微生物の学問分野は、まだ熟していない時期に偉大な第一人者を失い、その後、学術界から忘れ去られてしまいました。

ところが、21世紀になると、研究技法の革命的な進歩が追い風となり、大気中の微生物全般を標的にした研究が再燃しはじめました。今では室内大気から外気、宇宙にまでおよぶあらゆる大気を浮遊する微生物に脚光が当たっています。まるで、よどんだ部屋の扉があき、新風が吹き込み、微生物とともに舞い上がった埃が光の筋の中できらめいているようです。

今、リンドバーグの時代からタイムスリップしたかのように「大気微生物」への新たな知見が溢れ出てきています。空気中には膨大未知な微生物が浮遊しており、その影響は、ヒト・動植物の健康だけでなく、気候変動や環境動態、生命の成り立ちにまでおよんでいたのです。

それではこれから皆さんを、大気微生物と一緒に「知の空」へとお誘いしたいと思います。

＊

このように、およそ100年ほど前に発見された大気を漂う微生物。じつは、21世紀に入ってからの、ここ20年ほどで、驚くほど研究が進み、意外な事実がわかってきています。続いては、私たちの周りに大気微生物はどう存在しているのか、についての解説をお届けします。予想外に身近な彼らの存在に驚くことでしょう。

