ASTIGUインナーに新作登場♡暖と肌シリーズで冬もおしゃれに

インナー選びで「下着迷子」になっていませんか？アツギの人気ブランド「ASTIGU（アスティーグ）」から、この秋冬に心強い新作インナーが登場しました。寒さ対策とファッションを両立する【暖】シリーズに、カップ付きチューブトップや深Uネックデザインなど4型がラインアップ。さらに透けにくさと快適さにこだわった【肌】シリーズには、カップ付きタンクトップが新登場。おしゃれを楽しむ冬の必需品です♡

冬のおしゃれを支える【暖】シリーズ



アスティーグインナー

【暖】カップ付チューブトップ

【暖】深Uネック2分袖インナー

【暖】深Uネック7分袖インナー

【暖】クルーネック8分袖インナー

やわらかく伸びる編地で体にフィットし、保温性を高めた【暖】シリーズは、防寒しながらきれいなシルエットを叶えるアイテム。

脇に縫い目がなく快適で、タグレス仕様でチクチク感も軽減。襟ぐりや袖丈が選べる4型展開で、シーンに合わせて選べます。価格は1,980円（税込）から2,420円（税込）まで。

カップ付きチューブトップは3色展開で、トップスからのぞいても自然に馴染むカラーが揃っています。

透けにくさ重視の【肌】にカップ付き新登場



【肌】カップ付きタンクトップ

【肌】タンクトップ

【肌】キャミソール

【肌】ショーツ

透けにくいカラーとフラットな仕様で人気の【肌】シリーズに、カップ付きタンクトップが仲間入り。吸放湿性に優れたテンセル素材で、1日中さらりとした快適さを実現します。

サイズはMからLLまで、カラーはピンクオークルとイエローオークルの2色展開。価格は2,750円（税込）。

同シリーズにはタンクトップ（1,980円）、キャミソール（1,980円）、ショーツ（1,320円）も揃い、トータルでコーディネート可能です♪

自分に合うインナーで冬をもっと楽しもう



ASTIGUの【暖】と【肌】シリーズは、「おしゃれを楽しみたいけれど寒さや下着の透け感が気になる」という女性の声から生まれました。

防寒とデザイン性を兼ね備えたラインアップは、日常のコーディネートをより自由にしてくれるはず。自分らしく快適に過ごせるインナーを選ぶことで、ファッションの楽しみも広がります。

この秋冬はASTIGUの新作インナーで、自分にぴったりの“運命の一枚”を見つけてみませんか？♡