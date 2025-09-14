ASTIGUインナーに新作登場♡暖と肌シリーズで冬もおしゃれに
インナー選びで「下着迷子」になっていませんか？アツギの人気ブランド「ASTIGU（アスティーグ）」から、この秋冬に心強い新作インナーが登場しました。寒さ対策とファッションを両立する【暖】シリーズに、カップ付きチューブトップや深Uネックデザインなど4型がラインアップ。さらに透けにくさと快適さにこだわった【肌】シリーズには、カップ付きタンクトップが新登場。おしゃれを楽しむ冬の必需品です♡
冬のおしゃれを支える【暖】シリーズ
アスティーグインナー
【暖】カップ付チューブトップ
【暖】深Uネック2分袖インナー
【暖】深Uネック7分袖インナー
【暖】クルーネック8分袖インナー
やわらかく伸びる編地で体にフィットし、保温性を高めた【暖】シリーズは、防寒しながらきれいなシルエットを叶えるアイテム。
脇に縫い目がなく快適で、タグレス仕様でチクチク感も軽減。襟ぐりや袖丈が選べる4型展開で、シーンに合わせて選べます。価格は1,980円（税込）から2,420円（税込）まで。
カップ付きチューブトップは3色展開で、トップスからのぞいても自然に馴染むカラーが揃っています。
アツギ秋冬新作♡上質な脚装を叶えるラグジュアリーブランドAZGI
透けにくさ重視の【肌】にカップ付き新登場
【肌】カップ付きタンクトップ
【肌】タンクトップ
【肌】キャミソール
【肌】ショーツ
透けにくいカラーとフラットな仕様で人気の【肌】シリーズに、カップ付きタンクトップが仲間入り。吸放湿性に優れたテンセル素材で、1日中さらりとした快適さを実現します。
サイズはMからLLまで、カラーはピンクオークルとイエローオークルの2色展開。価格は2,750円（税込）。
同シリーズにはタンクトップ（1,980円）、キャミソール（1,980円）、ショーツ（1,320円）も揃い、トータルでコーディネート可能です♪
自分に合うインナーで冬をもっと楽しもう
ASTIGUの【暖】と【肌】シリーズは、「おしゃれを楽しみたいけれど寒さや下着の透け感が気になる」という女性の声から生まれました。
防寒とデザイン性を兼ね備えたラインアップは、日常のコーディネートをより自由にしてくれるはず。自分らしく快適に過ごせるインナーを選ぶことで、ファッションの楽しみも広がります。
この秋冬はASTIGUの新作インナーで、自分にぴったりの“運命の一枚”を見つけてみませんか？♡