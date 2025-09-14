「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（48）が14日までにX（旧ツイッター）を更新。参政党支持者とみられる一般ユーザーらの「反グローバリズム」を主張する投稿に、「こういう人が増えるのはヤバイ」とポストした。

「反グローバリズム」をめぐっては、参院選で躍進した参政党の神谷宗幣代表が「日本人ファースト」「反グローバリズム」を訴えていた。

ひろゆき氏は13日午後5時過ぎ、反グローバリズムをめぐり「グローバリズム反対の行き着く先は、各国のブロック経済です。石油がなくなり戦争をせざるを得なくなった戦前の日本に逆戻りです。海外と仲良くしないで、どうやって石油やガスやレアメタルを手に入れるのですか？未来を考えない安易な主張が増えると日本は悪くなると考えてます」とポストした。

これに対し、13日午後6時10分ごろ、参政党支持を打ち出している一般ユーザーから「自給自足に決まってるでしょ！！フランスに住んでる売国奴は黙ってて！日本の問題なんだから！」などとコメントが寄せられた。ひろゆき氏は同日午後7時25分ごろ、「『現代の日本は自給自足出来ない』という事実が理解できない人↓ こういう人が増えるのはヤバい」と指摘した。

さらにやはり参政党支持者とみられる別の一般ユーザーから14日午前5時40分ごろ、「イチゼロではなくて、自給自足が出来なくなっているのは政治の責任だから、少しずつでも自給率高めていけるように社会の構造を変えていけばいいんじゃない？」とコメントがあったが、これに対しても同日午前5時55分ごろ、「社会の構造を変えると石油やガスやレアメタルが湧いてきて、自給自足が出来ると思ってるんですかね？」とポストした。