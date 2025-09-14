サーティワンアイスクリームのスプーンが離乳食にうってつけと話題に

サーティワンアイスクリームのスプーンが赤ちゃんの離乳食にうってつけだとSNS上で大きな注目を集めている。

【写真】子育てママに大人気のスプーン

「離乳食あげやすくて人気と噂のスプーン買ってきました！！アイス付いててびっくり」と件のスプーンを紹介したのはしゅーちゃんさん（@SG11）。

サーティワンアイスクリームで配布、販売されているあのピンクのスプーン。たしかに絶妙に小さいので、赤ちゃんに食べ物をあげるにはちょうどいいのかもしれない。

しゅーちゃんさんにお話を聞いた。

ーー購入場所は？

しゅーちゃん：サーティワンアイスクリームの店舗で購入しました。

ーー購入の経緯を。

しゅーちゃん：外出時の離乳食用スプーンに悩んでいた際にサーティワンのアイスのスプーンが人気と聞きました。夫に「サーティワン行こうよ！」と誘ったところ夫が知人から誕生日プレゼントにギフト券を頂いていたので購入することにしました

ーー使いやすさは？

しゅーちゃん：まだ未使用ですが、外出用にマザーバックで持ち歩いています。小さくて内ポケットに入れて置けるので便利です。

ーー投稿が反響を呼びました

しゅーちゃん：離乳食のみならず介護、ペット、薬のスパチュラなど幅広い分野で丈夫さやサイズ感がちょうどいいスプーンであると知れるきっかけになりました

◇　◇

SNSユーザー達から

「私は噂だと知らずに2ヶ月間はこれで離乳食をあげてましたーただ今日は西松屋で600円しないぐらいでカラフルなスプーンがいっぱいセットになってるので買って使いだしたら、そっちのが使いやすいなと思ったとこですそれもオススメです」
「このおまけのアイスがこれまた絶品なんですよねー(*´∇｀)」
「2歳児もいまだにお世話になってます　というかこのスプーンに執着してこれでしかヨーグルト食べてくれません　仕方ないからときどき買って新しくしてます。毎回アイスが付いてくるけど仕方ないよね…」

など数々の驚きの声が寄せられた今回の投稿。ご興味ある方はぜひサーティワンアイスクリームの店舗に足を運んでいただきたい。

（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）