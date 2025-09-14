¡Ö²ð¸î¤Ê¤ó¤«Í×¤é¤ó¡ª¡×Í×²ð¸îÇ§Äê¤ÎÄ´ºº°÷¤òÄÉ¤¤ÊÖ¤·¤¿80ºÐÉã¡¢1¥«·î¸å¤Ë½µ2²ó¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ø¡ÄÌ¼¤¬»î¤·¤¿àÀâÆÀ½Ñá
¡Ö²ð¸î¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤â¤óÍ×¤é¤ó¡ª¡¡¥ª¥ì¤Ï¤Þ¤À¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤°¤é¤¤¼«Ê¬¤Ç¤Ç¤¤ë¡ª¡×
¡ÚÌ¡²è¡Û¥ê¥¢¥ë¤´¤ó¤®¤Ä¤Í¡©¡¡¥Ý¥¹¥È¤Ë²¡¤·¹þ¤á¤ì¤¿Å¥¤Ä¤¤Î¥Í¥®¤ÎÂ«¡¡µÁÉãÊì¤ÎÁ±°Õ¤¬ÀµÄ¾¤·¤ó¤É¤¤
80ºÐ¤ÎÉã¡¦¹ÀÆó¤µ¤ó¤Ï¡¢Í×²ð¸îÇ§Äê¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¤ËÍè¤¿»Ô¤Î¿¦°÷¤ò¸¼´ØÀè¤ÇÄÉ¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Å¾ÅÝ¤¬Áý¤¨¡¢ÄÌ±¡¤âÌ¼¤Î¼ÖÍê¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿ÌðÀè¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹ÍøÍÑ¤É¤³¤í¤«¡¢º£¸å¤Î²ð¸îÈñÍÑ¤âÁ´³Û¼«¸ÊÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ë¡½¡½Ì¼¤Î·ÃÈþ¤µ¤ó¡Ê52¡Ë¤ÏÆ¬¤òÊú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Í×²ð¸îÇ§Äê¤Ï¡¢²ð¸îÊÝ¸±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤Î¡ÈÆþ¸ý¡É¤Ç¤¹¡£»Ô¶èÄ®Â¼¤Ë¿½ÀÁ¤¹¤ë¤È¡¢Ä´ºº°÷¤¬¼«Âð¤òË¬Ìä¤·¡¢ËÜ¿Í¤Î¿´¿È¤Î¾õÂÖ¤äÀ¸³è¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¡£¤½¤Î·ë²Ì¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢²ð¸îÇ§Äê¿³ºº²ñ¤Ë¤Æ¡ÖÍ×»Ù±ç¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖÍ×²ð¸î¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶èÊ¬¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤¤¤¶¿½ÀÁ¤ÎÃÊ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¿Æ¤¬¡Ö¤Þ¤ÀÂç¾æÉ×¤À¡×¤È¸À¤¤Ä¥¤ê¡¢Ç§Äê¤òµñÈÝ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·ÃÈþ¤µ¤ó¤â¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ÎÊÉ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Í×²ð¸îÇ§Äê¤Î½ÅÍ×À
¤½¤â¤½¤âÍ×²ð¸îÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤ë°ÕÌ£¤ÏÂç¤¤¯»°¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¦²ð¸îÊÝ¸±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑ
Âè°ì¤Ë¡¢²ð¸îÊÝ¸±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò1³äÉéÃ´¤Ç»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£Ë¬Ìä²ð¸î¤ä¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢¼ê¤¹¤ê¤ÎÀßÃÖÈñÍÑ¤Ê¤É¡¢Ç§Äê¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÁ´³Û¼«Èñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¦¸øÅª»Ù±ç¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹
ÂèÆó¤Ë¡¢¸øÅª»Ù±ç¤Î¡È¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¡É¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£Æü¾ïÀ¸³èÍÑ¶ñ¤ÎµëÉÕ¤ä¹â³Û°åÎÅ¡¦¹â³Û²ð¸î¹ç»»À©ÅÙ¤Ê¤É¡¢Ç§Äê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç½é¤á¤ÆÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë»Ù±ç¤âÂ¿¤¯Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¢¦²ÈÂ²¤ÎÉéÃ´·Ú¸º
Âè»°¤Ë¡¢²ÈÂ²¤¬µÙÂ©¤ò¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥·¥ç¡¼¥È¥¹¥Æ¥¤¤ä¥Ø¥ë¥Ñ¡¼ÍøÍÑ¤Î²¼»Ù¤¨¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¡¢²ð¸îÎ¥¿¦¤ä¶¦ÅÝ¤ì¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¸º¤é¤»¤Þ¤¹¡£
¡È¤Þ¤À¸µµ¤¡É¤ÈÆÍ¤Ã¤Ñ¤Í¤ëÊý¤Û¤É¡¢Å¾ÅÝ¤äµÞÊÑ¤Ç°ìµ¤¤Ë½ÅÅÙ²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Áá¤á¤ÎÇ§Äê¤¬·ë²ÌÅª¤Ë¼«Î©¤ò±ä¤Ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÀâÆÀ¤Î¡Ö»°¤«¾ò¡×
¤È¤Ï¤¤¤¨¾¼ÏÂµ¤¼Á¤ÎÉã¤Î¥×¥é¥¤¥É¤Ï´ÊÃ±¤Ë¤ÏÀÞ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£·ÃÈþ¤µ¤ó¤¬¼ÂÁ©¤·¤¿¡ÈÀâÆÀ»°¤«¾ò¡É¤Ï¤³¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¦Âè»°¼Ô¤ò²ð¤¹
Âè°ì¤Î¥«¥®¤ÏÂè»°¼Ô¤ò¶´¤à¤³¤È¤Ç¤¹¡£²ÈÂ²¤¬²¿ÅÙ¸À¤Ã¤Æ¤âÊ¹¤«¤Ê¤¤Éã¤Ë¡¢¤«¤«¤ê¤Ä¤±°å¤¬¡Ö¼ê¤¹¤ê¤¬ÉÕ¤±¤Ð²È¤ÎÃæ¤ò°ÂÁ´¤ËÊâ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤È´«¤á¤ë¤È¡¢Éã¤Ï°Õ³°¤Ê¤Û¤ÉÁÇÄ¾¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Þ¤·¤¿¡£°å»Õ¤ä¥±¥¢¥Þ¥Í¤È¤¤¤Ã¤¿¡È³°¤ÎÀ¼¡É¤Ï¡¢¿Æ»Ò´Ö¤Î´¶¾ð¤ò¥¯¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¤µ¤»¤ë½á³êÌý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¦¿ô»ú¤Ç¼¨¤¹¼ÂÍø
¼¡¤Ë¼ÂÍø¤ò¿ô»ú¤Ç¼¨¤¹¤³¤È¤Ç¤¹¡£·ÃÈþ¤µ¤ó¤Ï¡¢Ë¬Ìä²ð¸î¡Ê1»þ´Ö300±ß¡Ë¤ÈÁ´³Û¼«Èñ¤Î²È»öÂå¹Ô¡Ê1»þ´Ö3,000±ß¡Ë¤òÈæ³Ó¤·¤¿É½¤ò»æ¤Ë½ñ¤¡¢¡ÖÇ§Äê¤¬¤Ê¤¤¤È9³äÊ¬¤ò¼«Ê¬¤ÇÊ§¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤è¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¶â¤ÎÏÃ¤Ï·ù¤¬¤é¤ì¤ë¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢Éã¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë°ã¤¦¤Î¤«¡×¤È½é¤á¤ÆÉ½¾ð¤òÆÞ¤é¤»¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¦¡Ö¤ª»î¤·¡×¤ÇÍ¶Æ³
ºÇ¸å¤Ï¡È¤ª»î¤·ºîÀï¡É¤Ç¤¹¡£»Ô¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ÈÁêÃÌ¤·¡¢¤Þ¤º¤Ï²ð¸îÍ½ËÉ¶µ¼¼¤ÎÌµÎÁÂÎ¸³¤ËÍ¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¸å¤Î¤ªÃã¤Î»þ´Ö¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿Éã¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤Þ¤¿¹Ô¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¨¤¨¡×¤È¾Ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Îµ¢¤êÆ»¡¢·ÃÈþ¤µ¤ó¤¬¡ÖÇ§ÄêÄ´ºº¤Ï30Ê¬¤Ç½ª¤ï¤ë¤«¤é¡×¤È¤µ¤é¤ê¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢Éã¤ÏÄñ¹³¤Ê¤¯ð÷¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ
Ä´ºº¤«¤é1¥«·î¸å¡¢¹ÀÆó¤µ¤ó¤ÏÍ×»Ù±ç2¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¡¢¸¼´Ø¤Î¼ê¤¹¤ê¤È½µ2²ó¤Î¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¿Í¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È¸À¤¦Éã¤ÎÉ½¾ð¤Ï°ÊÁ°¤è¤ê¼ãÊÖ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¿Æ¤Î¡Ö¤Þ¤ÀÂç¾æÉ×¡×¤Ï¡¢Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¼«Âº¿´¤ÈÉÔ°Â¤ÎÉ½¤ì¤Ç¤¹¡£Âè»°¼Ô¤ÎÀ¼¤Ç¥×¥é¥¤¥É¤ò½ý¤Ä¤±¤º¡¢¿ô»ú¤Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¼¨¤·¡¢Ã»´üÂÎ¸³¤Ç¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò²¼¤²¤ë¡½¡½¤³¤Î»°ÃÊ¹½¤¨¤Ê¤é¡¢ÄÉ¤¤ÊÖ¤·¤¿Éã¤Î¿´¤â¾¯¤·¤º¤ÄÆ°¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡È²ð¸î¤Ê¤ó¤«Í×¤é¤ó¡É¤È¸À¤¦¤¦¤Á¤¬²Ö¡£ÅÝ¤ì¤Æ¤«¤é¤Ç¤ÏÃÙ¤¤¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î²È¤Ç¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï¼ç¼£°å¤äÃÏ°èÊñ³ç»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÏÃÂê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Í×²ð¸îÇ§Äê¤Ï¼«Î©¤òÃ¥¤¦¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°Â¿´¤·¤Æ¡Ö¤Þ¤À¼ã¤¤¡×¤È¸À¤¤Â³¤±¤ë¤¿¤á¤ÎÊÝ¸±¾Ú¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¡Ú´Æ½¤¡Û¾¡¿å·ò¸ã¡Ê¤«¤Ä¤ß¤º¡¦¤±¤ó¤´¡Ë¼Ò²ñÊ¡»ã»Î¡¢»º¶È¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡¢Íý³ØÎÅË¡»Î¡£¿ÈÂÎ¾ã¤¬¤¤¼Ô¡ÊHIV´¶À÷¾É¡Ë¡¢Àº¿À¾ã¤¬¤¤¼Ô¡ÊÁÐ¶Ë¾É¶·¿¡Ë¡¢¥»¥¯¥·¥ã¥ë¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¡Ê¥²¥¤¡Ë¤ÎÅö»ö¼Ô¡£¸½ºß¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖÍ¦¼Ô¤ÎÉô²°¡×ÂåÉ½¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¡¿¤â¤¯¤â¤¯¥é¥¤¥¿¡¼¥º¡Ë