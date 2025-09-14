¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ÎÂç¹õÃì¥¹¥¯¥Ð¥ë¡¡º¸ÏÆÊ¢¤Î¸¡ºº¤âÌäÂê¤Ê¤·¡¡¥Á¡¼¥à¤ÎÀ¤³¦°ìÄ©Àï¤Ë´õË¾¤Ä¤Ê¤°
¡¡¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î¥¨¡¼¥¹¡¢¥¿¥ê¥¯¡¦¥¹¥¯¥Ð¥ëÅê¼ê¡Ê28¡Ë¤¬º¸ÏÆÊ¢¤ÎÄ¥¤ê¤Ç¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿¤¬°Û¾ï¤Ï¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¡¢APÄÌ¿®¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾ÞÊÝ»ý¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¹¥¯¥Ð¥ë¤Ï¡¢12Æü¤Î¥Þ¡¼¥ê¥ó¥ºÀï¡Ê8¡Ý2¤ÇÇÔÀï¡Ë¤Î4²ó¡¢º¸ÏÆÊ¢¤ËÄ¥¤ê¤ò´¶¤¸¤¿»þ¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤Ë¹ç¿Þ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡AJ¡¦¥Ò¥ó¥Á´ÆÆÄ¤È¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÈÃ»¤¤²ñÏÃ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¸å¤Ë45µå¤Ç¹ßÈÄ¡£3²ó1/3¤òÅê¤²¤Æ4°ÂÂÇ4¼ºÅÀ¡£2021Ç¯9·î30Æü°ÊÍè¤ÎÃ»¤¤ÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¹¥¯¥Ð¥ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤ÎÄ¥¤ê¡×¤À¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡13Æü¤Î»î¹çÁ°¡¢¥Ò¥ó¥Á´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥¹¥¥ã¥ó¤Ï°Û¾ï¤Ê¤·¤Ç¤·¤¿¡£²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÈà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ê¤É¡¢Ï¾¹üÉÕ¶á¤ÎÄ¥¤ê¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥¯¥Ð¥ë¤Ï¸¡ºº¸å¥Ç¥È¥í¥¤¥È¤ËÌá¤ê¡¢¼¡²ó¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥óÎý½¬¤Ï15Æü¤Ë¹Ô¤¦Í½Äê¡£¥¹¥¯¥Ð¥ë¤Ïº£µ¨29»î¹ç¤Ç13¾¡5ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.26¡¢183²ó1/3¤Ç224Ã¥»°¿¶¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¡¦¥ê¡¼¥°ÃæÃÏ¶è¼ó°Ì¤òÁö¤ë¥Á¡¼¥à¤ÎÂç¹õÃì¡£¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¥¢¡¦¥ê¡¼¥°ÃæÃÏ¶è¤ò7.5¥²¡¼¥àº¹¤Ç¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Âç¹õÃì¤ò·ç¤±¤Ð¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡²áµî2Ç¯´Ö¡¢¥¹¥¯¥Ð¥ëÀèÈ¯»î¹ç¤Ç¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ï42¾¡18ÇÔ¤À¤¬¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¸å¤Ï25¾¡26ÇÔ¤ÈÉé¤±±Û¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥È¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥°¥é¥Õ¥¹¡×¤ÎWAR¡ÊWins¡¡Above¡¡Replacement/¾¡Íø¹×¸¥ÅÙ:ÂåÂØÁª¼ê¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë²¿¾¡Ê¬¹×¸¥¤·¤¿¤«¡Ë¤ÏMLBÁ´Åê¼ê¤Ç¥È¥Ã¥×¤Î6.5¡¢º£µ¨¤â¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ì¤Ð¡¢1999¡Á2000Ç¯¤Î¥Ú¥É¥í¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹°ÊÍè¤Î2Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë¡£