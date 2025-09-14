タレントの野々村真（61）が13日に放送されたテレビ大阪「大阪おっさんぽ」（土曜後6・58）に出演。フジテレビ「笑っていいとも！」のいいとも青年隊のオーディション秘話を明かした。

高校2年生の時に俳優・柳葉敏郎や哀川翔が所属していた「劇男零心会」からスカウトされ、芸能界入りした野々村。柳葉らとともに「いいとも青年隊」のオーディションを受けた時の思い出を振り返った。

当時の柳葉や哀川らについて「はっきり言って…こんなんじゃないですか。一世風靡」とガラが悪かったことをジェスチャーで伝えつつ、いいとも青年隊のオーディションには「あのメンバーで受けにいった」とした。

だが、そこで柳葉や哀川らは「（面接を）受けに行く立場なのに…プロデューサー、ディレクターがいる前で“俺らはよ…そのうちビッグになるから覚えとけ!お前”って言って」と言い放ったという。

これに野々村は「オーディションを受ける姿勢じゃないわけ」と振り返りつつ、周囲の姿勢に「俺は一人で“何でそんなこと言うの?そんなこと言ったら受かんないじゃん”って思った」とがっくり。

また「あまりにひどいから、これじゃ俺も同じメンバーだからきっと受かんねぇわ」と不合格を確信していたが、結果「俺だけ受かってた」と、いいとも青年隊の座をつかみ取ったことを振り返った。