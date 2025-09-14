松岡昌宏、生駒里奈は「天才気質だから。面白い」「昨日とうきび送った」
元TOKIOの松岡昌宏（48歳）が、9月13日に放送されたトーク番組「二軒目どうする？ 〜ツマミのハナシ〜」（テレビ東京系）に出演。元乃木坂46で女優の生駒里奈（29歳）について語った。
番組には今回、「手裏剣戦隊ニンニンジャー」百地霞（モモニンジャー）役を演じた女優・山谷花純（28歳）がゲスト出演。山谷は「松岡さんがこの間までご一緒した、生駒里奈が私、親友で」と、舞台「家政夫のミタゾノ THE STAGE レ・ミゼラ風呂」で松岡と共演していた生駒の名前を挙げる。
山谷は「昨日ちょうど『明日松岡さんとご一緒する』って」と話していたそう。すると、松岡は「オレ、昨日生駒ちゃんにとうきび（トウモロコシ）送った。『届きました！』って生駒ちゃんから（連絡が来た）。うちの生駒が、秋田の生駒が」だと語る。
そして、山谷は「一緒に仕事したことないんですけど、もう7年くらい親友で」とコメント。松岡は「あなたはキャパが広いね。生駒ちゃんと友だちができるってことはキャパが広い。彼女は天才気質だから。面白いよ」と話し、山谷は改めて「一緒に仕事したことないからわかんないんですよね。だからただの地元の友だちみたいな感じで」と語った。
