【本格からレンジで簡単まで】バンバンジーの人気レシピ8選〜鶏肉をしっとり仕上げるコツも！
食卓で人気の定番メニュー「バンバンジー」。香ばしいゴマダレと、しっとりゆで鶏の組み合わせが絶妙で、さっぱりとしながらも食べ応えがあります。
今回は、本格派から時短派まで満足できるレシピを、詳しい作り方とともにお届け。記事後半では、「いつもの味にひと工夫したい！」という方にぴったりのアレンジレシピも厳選しました。ぜひ参考にしてみてくださいね。
【本格派も大満足】バンバンジー
ゴマダレまで手作りする本格派のバンバンジーです。鶏モモ肉を使用することで、コク豊かなしっとりとした仕上がりになります。鶏モモ肉は、ゆで汁につけたまま粗熱を取りましょう。ゆっくりと温度が下がるため、肉のジューシーさを保つことができますよ。
【簡単に作れる】10分でサラダ！ キュウリと鶏ささみのバンバンジー
後味がさっぱりしたサラダ。トマト・キュウリの色味が鮮やかで、見た目から食欲を誘います。手作りゴマダレは豆板醤を加えてピリ辛にアレンジしても◎。余ったゴマダレは、麺類のつけダレや豚しゃぶのドレッシングなどに活用できます。
【レンジでラクラク】ごまだれ濃厚！ バンバンジー レンジで簡単に作る
調理時間なんと10分！ レンジで簡単に作れるバンバンジーです。パリッとしたキュウリと、しっとりしたゆで鶏のコントラストがたまりません。濃厚ゴマダレでご飯がどんどん進みますよ。お弁当に入れるときは、しっかりと汁気を切りましょう。
■バンバンジー風アレンジレシピ5選
ゆで鶏は使わず、野菜と豆腐をバンバンジー風にアレンジ。ナスとゴボウはレンジ加熱すれば、下ごしらえも簡単です。キュウリはすりこ木で叩いた後、種を取ってパリッとした食感を際立たせましょう。食材それぞれが持つ食感のコラボをお楽しみください。
ラップサンドと言えば、カフェでも定番の人気メニューです。このレシピは、トルティーヤにゴマダレを和えたゆで鶏とキュウリ、グリーンリーフを巻いたら出来上がり！ キュウリのパリパリ感がアクセントです。キャロットラペや紫キャベツなどを巻くと、さらに彩り豊かになります。
「もう素麺は食べ飽きた！」という方にぜひお試しいただきたいのが、このレシピ。素麺の上に具材をのせてゴマダレをかけるだけで、食べ応え抜群の一皿の完成です。素麺は水洗いした後に氷水で冷やすと、コシが出ておいしさがアップしますよ。
梅が入ったゴマダレでサッパリといただく生春巻き。ライスペーパーは水で戻した後もどんどん柔らかくなるので、ややかための状態で水から引き揚げましょう。具材は中央より少し手前においた方が上手に巻くことができます。
牛肉を使う斬新なバンバンジー風アレンジです。しゃぶしゃぶ用の肉を使えば火の通りも早く、サッと茹でるだけで理想の食感に。あとはゴマダレと和えるだけでOKです。ちょっぴり贅沢をしたいときにどうぞ。
■ゆで鶏をしっとりと仕上げるコツ
バンバンジーはおいしいけれど、ゆで鶏のパサつきが気になる…ということはありませんか。そんなお悩みを解消するちょっとした工夫があります。
があります。
それは、パサつきの原因となる急激な温度変化を避けること。鶏肉を茹でた後は、ゆで汁に浸したまま粗熱を取りましょう。余熱でじんわり火が通るため、肉の水分がキープされ、しっとりとした食感に仕上がりますよ。
ぜひこのコツを押さえて、おいしいバンバンジーを味わってくださいね！
(Lily-bono)
バンバンジー
【材料】（2人分）
鶏もも肉 1枚
塩 小さじ 1/2
白ネギ(緑の部分) 1/2本
ショウガ(薄切り) 1片分
キュウリ 1本
<ゴマダレ>
練り白ゴマ 大さじ 3
ショウガ(すりおろし) 小さじ 1/2
砂糖 大さじ 1
しょうゆ 大さじ 2
酢 小さじ 1
マヨネーズ 小さじ 1
白髪ネギ 5cm分
【下準備】
1、鶏もも肉は塩をもみ込み、10分置く。キュウリは長さ5cmのせん切りにする。＜ゴマダレ＞の材料を混ぜ合わせる。
【作り方】
1、鍋に鶏もも肉、白ネギ、ショウガとひたひたにかぶる位の水を入れて強火にかける。
2、煮たったら中火にし、アクを取りながら15分程ゆで、ゆで汁につけたまま粗熱を取る。
調理時間に粗熱を取る時間は含みません。
3、器にキュウリ、幅1cm位に切った鶏もも肉を盛り合わせる。＜ゴマダレ＞をかけ、白髪ネギをのせる。
白髪ネギの作り方:白ネギは縦に切り込みを入れて1枚に開く。縦細切りにして水に放ち、軽くもみ洗いして水気を絞る。
10分でサラダ！きゅうりと鶏ささみのバンバンジー by吉田 朋美さん
【材料】（2人分）
鶏ささ身 3本
酒 少々
キュウリ 1本
トマト 2個
<ゴマダレ>
練り白ゴマ 大さじ 1.5
砂糖 大さじ 1/2
酢 大さじ 1/2
しょうゆ 小さじ 2
白ゴマ 小さじ 1
ゴマ油 小さじ 1/2
【下準備】
1、キュウリは長さ1/4に切ってせん切りに、トマトは薄く輪切りにする。
【作り方】
1、沸かしたお湯に酒を加え鶏ささ身を入れる。3分ゆで、そのままお湯の中で粗熱を取る。
2、皿にキュウリとトマトを盛り付け、(1)の鶏ささ身を割いてのせる。＜ゴマダレ＞の材料を混ぜてかける。
ごまだれ濃厚！バンバンジー レンジで簡単に作る
【材料】（1人分）
鶏むね肉 1/4枚
キュウリ 1/2本
<調味料>
白ネギ(青い部分) 3cm
ショウガ(薄切り) 1片分
酒 小さじ 1
塩 少々
ゴマダレ(市販品) 適量
【作り方】
1、鶏むね肉は余分な脂肪を取り除いておく。耐熱容器に鶏むね肉、＜調味料＞の材料を入れ、電子レンジで2〜3分加熱する。電子レンジは600Wを使用しています。
2、キュウリはすりこ木でたたき、手で食べやすい大きさにする。
3、(1)の粗熱が取れたら、すりこ木でたたいて手で食べやすい大きさに裂く。
4、全ての材料を混ぜ合わせる。
【このレシピのポイント・コツ】
おかずの汁気はよくきってお弁当箱に詰めましょう。
ごはん、おかずはよく冷ましてからフタをしましょう。
