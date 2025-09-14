◆米大リーグ ジャイアンツ―ドジャース（１３日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日）、敵地・ジャイアンツ戦のスタメンに「１番・ＤＨ」で名を連ねた。５試合ぶりの４９号が出れば、史上６人目となる２年連続５０本塁打に王手がかかる。

前日１２日（同１３日）の同戦では山本由伸投手（２７）が７回１安打１失点１０Ｋと好投したが、延長１０回に左腕スコットがサヨナラ満塁被弾。同地区３位のジャイアンツとは７ゲーム差に縮まった。先発で２試合続けて７回以上を投げ、１安打以下に抑えたのは１９２５年のＤ・バンス以来球団１００年ぶり。９回２死までノーヒッターの前回登板に続き、打線が由伸を見殺しにした。大谷は２打数無安打３四球（２敬遠）と勝負を避けられた。

１０日（同１１日）に地区優勝マジックが再点灯したド軍はこの日が１０連戦の２戦目。オラクルパークといえば、右翼場外の海に飛び込む「スプラッシュヒット」が有名だ。大谷は今年７月１１日（同１２日）に日本人選手では初の名物場外アーチをマークした。同ヒットとして認定されるのはジ軍選手のみで、他球団の選手は“参考記録”となるが、年間２発目となれば００年の開業以降、ビジター選手では２３年のＪ・スウィンスキー（パイレーツ）以来３人目の快挙になる。

この日のジャイアンツ先発はエース右腕ウェブ。今季もすでに１４勝の強敵ではあるものの、大谷が７月に「スプラッシュヒット」を放った相手でもある。２人の通算成績は試合前の時点で１６打数５安打の打率３割１分３厘、１本塁打、２打点。場外アーチの再現となれば、前夜のサヨナラ負けの空気を変えることができるはずだ。

チームはワールドシリーズ連覇に向け、レギュラーシーズン残り１５試合。１２日（同１３日）終了時点で同地区２位のパドレスとは２・５ゲーム差となっており、地区優勝マジック「１２」となっている。３位ジャイアンツとは７ゲーム差だが、直接対決がこの日を含めて６試合。勢いに乗るジ軍を大谷が返り討ちにする。

◇スプラッシュヒットとは ジャイアンツ本拠地・オラクルパーク右翼場外のマッコビー湾に飛び込んだジ軍選手による本塁打の呼び名。００年の開場から１０７本が誕生している。今年７月に大谷は敵軍６５号を放ち、両軍通算ではこの日まで１７３本。１０年８月には福留孝介（カブス）が場外弾を放ったが、着水前に観客席後方の旗に当たったためカウントされなかった。ボートに乗った人たちが海に着弾したボールに群がる光景は名物となっている。