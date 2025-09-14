◇陸上世界選手権(13日〜21日、東京・国立競技場)

大会初日の13日、男子100mの予選に出場した日本勢3選手は、惜しくも予選敗退となりました。

2組目に登場した守祐陽が10秒37の組7着。現役大学生ながら自身初となる世界選手権に挑み、「すごく大きな声援をもらって、それをうまくエネルギーに変えることができず悔しい思いでいっぱい。この経験を生かして今後につなげていきたい」と充実した表情を見せました。

3組目に登場した桐生祥秀は、今年8年ぶりの9秒台を記録。日本選手権を制し、勢いよく今大会に臨みましたが、10秒28の組5着でした。「日本選手権で優勝して、そのままの勢いでいくつもりが予選で躓いてしまった」と悔しさ交じりに振り返りました。

最終7組のサニブラウン アブデルハキーム選手は、10秒37で組7着。3大会連続の決勝進出とはならず、「本当にもったいないことをした。(怪我から)急に帳尻合わせたからといって世界の奴らとは戦えるわけではない」と悔しさを滲ませました。

1991年大会以来、34年ぶりの東京開催となった今大会。日本勢3選手ともに無念の予選敗退となりました。