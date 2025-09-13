「胃の症状」自然に治る? 放置する前に知っておきたい疑うべき病気【医師解説】

胃の不調というと胃痛を思い浮かべがちですが、実は胸やけや吐き気、ムカムカ感、胃のゴロゴロなど、症状はさまざまです。さらに、感じている痛みの原因が必ずしも胃そのものとは限らず、食道や十二指腸、胆のうやすい臓など、他の臓器からのSOSであることもあります。胃の不調の見極め方や受診の必要性について、早坂先生に解説していただきました。

監修医師：

早坂 健司（千住・胃と腸のクリニック）

防衛医科大学校卒業。2020年、東京都足立区に「千住・胃と腸のクリニック」開院。胃と腸の診療を中心とし、高度医療機関との綿密な連携に努めている。日本消化器内視鏡学会認定専門医・指導医、日本消化器病学会認定専門医、日本内科学会認定医・総合内科専門医。日本胆道学会、日本膵臓学会、日本門脈圧亢進症学会、日本肝臓学会の各会員。

編集部

胃のトラブルって痛みに限らないと思うのですが？

早坂先生

ムカムカする感じや胸焼け、胃のゴロゴロする感じ、吐き気などですよね。現在では、これらの症状を抑えられる薬が多数、開発されています。治療によって症状が治まってしまえば投薬の必要はないので、再発しない限り、定期的な受診をしなくても構いません。

編集部

そもそも、痛みの出ている患部が胃ではないことってあり得ますか？

早坂先生

痛みは感覚なので、人により受け取り方が異なります。食道や十二指腸、肝臓、総胆管、胆のう、すい臓などの痛みを「胃痛」と訴える患者さんもいらっしゃるでしょう。あるいは、虫垂炎の初期症状かもしれないので、詳しく調べる必要があります。総じて、「痛みは不調のサイン」です。命に関わる痛みなのかどうかを、早急に調べてみましょう。

編集部

最後に、読者へのメッセージがあれば。

早坂先生

ほとんどの疾患は、自然と治ることが多いとされています。そのうえで、生活の質を下げるような症状は、市販薬で対処できることもあります。一方で、がんのような命に関わる疾患が隠れているのも事実です。そして、両者の鑑別は医療機関を受診しないとわかりません。症状が続く場合や気になる場合は、まず、医療機関を受診してください。何が胃痛の原因となっているのかを理解しておくことが重要です。

※この記事はメディカルドックにて【急に胃が痛くなったときの対処法は？ 治まったらそのまま放置しても大丈夫？】と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。