¡ØGolden SixTONES¡Ù¤Çµ×ÊÝÅÄÍø¿¡¢¹À¥¤¹¤º¡¢µÆÃÓÉ÷Ëá¤ÎÄ¶¹ë²Ú°Û¿§¥È¥ê¥ªÃÂÀ¸¡ªSixTONES¤È¿·´¶³Ð¥²ー¥à¤ÇÂÐ·è
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
9·î14Æü21»þ¤«¤éÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ØGolden SixTONES¡Ù¤Ëµ×ÊÝÅÄÍø¿¡¢¹À¥¤¹¤º¡¢µÆÃÓÉ÷Ëá¡Êtimelesz¡Ë¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¡£
¢£¤´Ë«Èþ¥°¥ë¥á¤ò·ü¤±¤Æ¿·´¶³Ð¥²ー¥à¤ËÄ©¤à
Ä¶¹ë²Ú¥È¥ê¥ª¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¡¢SixTONES¤Î6¿Í¤â¡Ö¥¹¥´¤¤¤è¤Í¡ª¡×¤ÈÂç´¶·ã¡£µ×¡¹¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£½Ð±é¤È¤Ê¤ëµ×ÊÝÅÄ¤Ï¡Ö²¶¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª´Ö°ã¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡©¡×¤È´·¤ì¤Ê¤¤¸½¾ì¤Ë¥½¥ï¥½¥ï¡£²áµî¤Ë¶¦±éÎò¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢°Û¿§¤Î¥²¥¹¥È3¿Í¡£µÆÃÓ¤â¡ÖÊÑ¤Ê3¿Í¡×¤È¼«ÓÞ¤¹¤ë¤¬¡¢¼Â¤Ïµ×ÊÝÅÄ¤È¹À¥¤Ë¤Ï¶¦ÄÌÅÀ¤¬!?
¤Þ¤¿¡¢SixTONES¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¤â¤Á¤í¤óÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Èµ×ÊÝÅÄ¡£¤½¤Î°Õ³°¤ÊÍýÍ³¤È¤Ï¡©
¢£µ×ÊÝÅÄÍø¿¤È¥¸¥§¥·ー¤ÎÂ¨ÀÊ¥Ç¥å¥ª¤¬¤¢¤ÎÌ¾¶Ê¤òÇ®¾§
ºÇ½é¤Î¥²ー¥à¤Ï¡¢ÈÖÁÈÌ¾Êª¡Ö¥µ¥¤¥º¤ÎÈÕ»Á ¥Áー¥àÂÐ¹³ÀïSP¡×¡£¿È¤Î²ó¤ê¤Ë¤¢¤ë¥¢¥ì¤Ë¥³¥ì¤ÏÆþ¤ë¤Î¤«¡©¡¡Æþ¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡¡¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë¿·´¶³Ð¤ÎÌÜÍø¤¥²ー¥à¤À¡£º£²ó¤Ï¡¢µ×ÊÝÅÄ¥Áー¥à¡Êµ×ÊÝÅÄ¡¢¥¸¥§¥·ー¡¢ÅÄÃæ¼ù¡Ë¡¢¹À¥¥Áー¥à¡Ê¹À¥¡¢¾¾Â¼ËÌÅÍ¡¢¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡Ë¡¢µÆÃÓ¥Áー¥à¡ÊµÆÃÓ¡¢µþËÜÂç²æ¡¢¹âÃÏÍ¥¸ã / ¡Ö¹â¡×¤Ï¡¢¤Ï¤·¤´¤À¤«¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÍ½ÁÛÂÐ·è¡£
¹À¥¥Áー¥à¤Î¥êー¥Àー¡¦¹À¥¤È¿¹ËÜ¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬Ãæ³ØÀ¸¤Î¤È¤¤Ë¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é¡£¿¹ËÜ¤¬¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÃçÎÉ¤¤¤Ã¤¹¤è¡×¤ÈÃçÎÉ¤·¥¢¥Ôー¥ë¤¹¤ë¤â¡¢¹À¥¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ã¤¤ê¤Ç¤¹¡ª¡×¤È´°Á´ÈÝÄê¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤«¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¤Ï¡¢¥Áー¥à¥ïー¥¯¤Î°¤µ¤ò¥²ー¥àÃæ¤Ë½¤Àµ¤Ç¤¤ë¤«¡£
ÌäÂê¤ÏÁ´Éô¤Ç4Ìä¡£Àµ²ò¤¹¤ì¤Ð1Ìä¤Ë¤Ä¤10¥Ý¥¤¥ó¥È³ÍÆÀ¡£1°Ì¤Î¥Áー¥à¤Ë¤Ï·ã¥¦¥Þ¾Æ¤Ä»¤Î¤´Ë«Èþ¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿Ê¹ÔÌò¤Ï¶áÆ£½ÕºÚ¡Ê¥Ï¥ê¥»¥ó¥Ü¥ó¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£
1ÌäÌÜ¤Ï¡ÖÂçÈ½¾Æ¤µ¡¤Î·¿¤Ë¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±ー¤Î¥Ñ¥Ã¥¯¤ÏÆþ¤ë¡©¡¡Æþ¤é¤Ê¤¤¡©¡×¡£Í½ÁÛ¤Î»²¹Í¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÂçÈ½¾Æ¤µ¡¤È¥Û¥Ã¥±ー¤Î¥Ñ¥Ã¥¯¤¬ÅÐ¾ì¡£¤¿¤À¤·³Æ¥Áー¥à¡¢¼ê¤Ë¼è¤ì¤ë¤Î¤Ï¤É¤Á¤é¤«°ìÊý¤Î¤ß¡£µ×ÊÝÅÄ¥Áー¥à¤ÈµÆÃÓ¥Áー¥à¤Ï¥Ñ¥Ã¥¯¤òÁªÂò¡£¥µ¥¤¥º´¶¤ò³Î¤«¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ëÅÄÃæ¤Î´ñ¹Ô¤Ë¡¢µÆÃÓ¤ÏÂç¾Ð¤¤¤¹¤ë¡£
°ìÊý¤Î¹À¥¥Áー¥à¤ÏÂçÈ½¾Æ¤µ¡¤òÁª¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢¥µ¥¤¥º´¶¤è¤ê¤âÌ£¤Î¤Û¤¦¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤À¤·¡¢Í½ÁÛ¤½¤Ã¤Á¤Î¤±¤Ç¥â¥°¥â¥°¥¿¥¤¥à¤Ë!?
Àµ²òVTR¤Ë¤Ï¡¢ËÌµþ¸ÞÎØ¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±ー½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¡¦»³²¼¸÷¤¬ÅÐ¾ì¡£»³²¼¤Î¥ß¥é¥¯¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÆ³¤«¤ì¡¢¥Ñ¥Ã¥¯¤ÏÂçÈ½¾Æ¤µ¡¤Ë¤¹¤Ã¤Ý¤êÆþ¤ë¤Î¤«¡©¡¡¾×·â¤Î·ëËö¤Ë¡¢µ×ÊÝÅÄ¤â»×¤ï¤ºÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¡Ö²¶¤Î¸À¤Ã¤¿¤È¤ª¤ê¤¸¤ã¤Í¤§¤«¡ª¡×¤ÈÂç¶½Ê³¤¹¤ë¡£
Â³¤¯2ÌäÌÜ¡Ö¤Ò¤·¤ã¤¯¤Ë¥Ä¥Ê´Ì¤ÏÆþ¤ë¡©¡¡Æþ¤é¤Ê¤¤¡©¡×¤Ç¡¢Í½ÁÛÂÐ·è¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¥Òー¥È¥¢¥Ã¥×¡£µ×ÊÝÅÄ¤¬¤Ò¤·¤ã¤¯¤ò»È¤Ã¤¿¾®¼Çµï¤òÈäÏª¤¹¤ì¤Ð¡¢¿¹ËÜ¤Î¥à¥Á¥ã¤Ö¤ê¤Ë¹À¥¤¬¶¯Îõ¤Ê¥Î¥ê¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ë¡£
¤µ¤é¤ËË½Áö¤¹¤ë¾¾Â¼¤ò½ÕºÚ¤¬³ÎÊÝ!?¡¡¤È¡¢Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¿ÀÅ¸³«¤¬Ï¢È¯¡£ºÇ¸å¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¡¢¹À¥¤¬¥Þ¥¤¥¯¥¹¥¿¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤¿¡ÖÀ¸¥µ¥¤¥º¤ÎÈÕ»Á¡×¤ËÄ©Àï¡£¤¹¤ë¤È·Êµ¤¤Å¤±¤Ë¡¢µ×ÊÝÅÄ¤È¥¸¥§¥·ー¤ÎÂ¨ÀÊ¥Ç¥å¥ª¤¬¤¢¤ÎÌ¾¶Ê¤òÇ®¾§¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¥ä¥Ð¤¤¡ª¡×¡Ö¤¹¤²ー¡ª¡×¤È°ìÆ±¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ª¥Ùー¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ë¡£
¢£Æ°ÂÎ»ëÎÏ¥²ー¥à¤ÇµÆÃÓÉ÷Ëá¤ËÈá·à
±ß¿Ø¤Î¿¿¤óÃæ¤ËÍî²¼¤·¤¿¤â¤Î¤¬²¿¤«¤òÅö¤Æ¤ëÆ°ÂÎ»ëÎÏ¥²ー¥à¡ÖÆ°ÂÎµå»ù¡×¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤ÇÄ©Àï¡£
µÆÃÓ¤Ï¡Ö¤³¤Î´ë²è¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç´Ñ¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÍ¾Íµ¤·¤ã¤¯¤·¤ã¤¯¡£µ×ÊÝÅÄ¤â¡Ö¸µÌîµåÉô¤Ê¤ó¤À¤è¡×¤ÈÆ°ÂÎ»ëÎÏ¤Ë¤Ï¼«¿®¤¢¤ê¡£
ÌäÂê¤ÏÁ´Éô¤Ç2Ìä¡£Á´°÷¤½¤í¤Ã¤ÆÀµ²ò¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Åìµþ¡¦ËãÉÛÂæ¤ÎÀäÉÊÃ´¡¹ÌÍ¤ò¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¡£µÆÃÓ¤ÏÀë¸À¤É¤ª¤ê¤Ë¡Ö¤â¤¦¤ï¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÂ¨Åú¡£»Ä¤µ¤ì¤¿¥á¥ó¥Ðー¤Ë¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë¤Ò¤É¤¤¤Í¡×¤È¥É¥ä´é¤ò¸þ¤±¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¿ôÊ¬¸å¤ËµÆÃÓ¤ËÈá·à¤¬¡Ä¡£¡ÖËÍ¤Î¤³¤È¤ÏËº¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ä¡×¤È¤¤¤¦µÆÃÓ¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬!?
¤µ¤é¤Ë¡¢µþËÜ¤Î¤ª¥Ð¥«²òÅú¤Ë¹À¥¤â¤¿¤Þ¤é¤ºÂçÇú¾Ð¡£ÄÁ²òÅúÏ¢È¯¤ÎÆ°ÂÎ»ëÎÏ¥²ー¥à¡¢Á´°÷¤½¤í¤Ã¤ÆÁ´ÌäÀµ²ò¤Ê¤ë¤«¡£
1»þ´Ö¤¿¤Ã¤×¤êÍ·¤ó¤Àµ×ÊÝÅÄ¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤¹¤º¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤Î²ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¤È¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î¥¯¥ìー¥à¡ª¡£¤½¤Î¥ï¥±¤Ï¡¢À§ÈóÈÖÁÈ¤Ç³Î¤«¤á¤è¤¦¡£
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ØGolden SixTONES¡Ù
09/14¡ÊÆü¡Ë21:00～21:54
½Ð±é¡§SixTONES¡Ê¥¸¥§¥·ー¡¢µþËÜÂç²æ¡¢¾¾Â¼ËÌÅÍ¡¢¹âÃÏÍ¥¸ã¡¢¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡¢ÅÄÃæ¼ù¡Ë
¥²¥¹¥È¡§µ×ÊÝÅÄÍø¿¡¢¹À¥¤¹¤º¡¢µÆÃÓÉ÷Ëá¡Êtimelesz¡Ë
¿Ê¹Ô¡§¶áÆ£½ÕºÚ¡Ê¥Ï¥ê¥»¥ó¥Ü¥ó¡Ë
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡ØGolden SixTONES¡ÙÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È
https://www.ntv.co.jp/sixtones/