NTTドコモは9月10日〜10月7日の期間、「dポイントもれなく5倍キャンペーン」を小田急百貨店にて開催している。



●1ポイント以上ためたユーザー対象



同キャンペーンでは、事前にキャンペーンサイトにてエントリーした上で（エントリー期間は10月7日まで）、対象の小田急百貨店において会計の際にdポイントカードを提示して1ポイント以上貯めると、もれなく通常の5倍のdポイント（期間・用途限定）が付与される。



同キャンペーンの対象となる店舗は、小田急百貨店 新宿店（東京都新宿区）、小田急百貨店 町田店（東京都町田市）、小田急百貨店 ふじさわ（神奈川県藤沢市）。