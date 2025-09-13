見た目からは想像できない実力派。撥水性、保温性、クッショニングが抜群です
テック全面推しは、少し疲れたな。
ちょっとぼってり感はあるものの、見た目は普通のシューズ。それなのに、うれしい機能を搭載しているんです。
はっ水性とふわふわなフィット感
今回、ピックアップしたのは、日本のシューズブランドfoot the coacher（フット・ザ・コーチャー）からリリースされた新シリーズ、「SOFT−PAD（ソフトーパッド）」です。
コチラのシリーズ、いずれも撥水性に優れたシンセティックレザーを採用し、天候を問わず着用が可能なんです。しかも、アッパー全体にはクッション材を配し、歩行時の快適なフ ィット感と足元の保温性を確保。
さらに、履き口にゴムを施すことで着脱も容易なんです。ヒールを踏んで履けばスリッポンとしても活用可能な2WAY仕様もいい感じかと。
フワッフワのコッペパンのような履き心地
インソールには低反発素材を採用。独自開発のTRI-PAD SOLE®搭載で、しなやかさと高いグリップ性能の両立を実現、長時間の歩行も快適にサポートしてくれるんです。
ぽっこりコッペパンのようなデザインながら、フワフワの履き心地だから、まさにコッペパンを履いているような感覚。
ラインナップは、トラッドなローファーをベースにした「SOFT-PAD LOAFER」、甲部のベルトデザインとボリュームのあるトウが印象的な「SOFT-PAD BELT SHOES」、そしてヴァンプを強調しつつもミニマルに仕上げられた「SOFT-PAD SLIPPON」の3型を展開。個人的にはローファータイプがオススメ。
価格はいずれも33,000円(税込)。
ビジネスにも、カジュアルにも、日常の足元をしっかりサポートしてくれる「SOFT-PAD」シリーズ。この秋、足元のラインナップに加えたい逸品です。
2025年9月中旬から順次発売。
Source: foot the coacher