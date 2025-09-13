Image: foot the coacher

テック全面推しは、少し疲れたな。

ちょっとぼってり感はあるものの、見た目は普通のシューズ。それなのに、うれしい機能を搭載しているんです。

はっ水性とふわふわなフィット感

Image: foot the coacher

今回、ピックアップしたのは、日本のシューズブランドfoot the coacher（フット・ザ・コーチャー）からリリースされた新シリーズ、「SOFT−PAD（ソフトーパッド）」です。

コチラのシリーズ、いずれも撥水性に優れたシンセティックレザーを採用し、天候を問わず着用が可能なんです。しかも、アッパー全体にはクッション材を配し、歩行時の快適なフ ィット感と足元の保温性を確保。

Image: foot the coacher

さらに、履き口にゴムを施すことで着脱も容易なんです。ヒールを踏んで履けばスリッポンとしても活用可能な2WAY仕様もいい感じかと。

フワッフワのコッペパンのような履き心地

Image: foot the coacher

インソールには低反発素材を採用。独自開発のTRI-PAD SOLE®搭載で、しなやかさと高いグリップ性能の両立を実現、長時間の歩行も快適にサポートしてくれるんです。

ぽっこりコッペパンのようなデザインながら、フワフワの履き心地だから、まさにコッペパンを履いているような感覚。

ラインナップは、トラッドなローファーをベースにした「SOFT-PAD LOAFER」、甲部のベルトデザインとボリュームのあるトウが印象的な「SOFT-PAD BELT SHOES」、そしてヴァンプを強調しつつもミニマルに仕上げられた「SOFT-PAD SLIPPON」の3型を展開。個人的にはローファータイプがオススメ。

Image: foot the coacher

価格はいずれも33,000円(税込)。

ビジネスにも、カジュアルにも、日常の足元をしっかりサポートしてくれる「SOFT-PAD」シリーズ。この秋、足元のラインナップに加えたい逸品です。

2025年9月中旬から順次発売。

Source: foot the coacher