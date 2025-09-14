お笑いコンビ「メッセンジャー」の黒田有（55）が13日に放送されたテレビ大阪「大阪おっさんぽ」（土曜後6・58）に出演。タレントの野々村真（61）が明かした妻でタレントの俊恵（61）とのなれ初め話に思わずツッコミを入れる場面があった。

なれ初めについて聞かれた野々村は「自分から」アタックしたと伝えるも、すぐに「いや…でも…これが微妙なんだよ」と含みを持たした。これに黒田が食いつくと「これ言うとまた嫁に怒られる」と渋った。

だが、黒田は「大丈夫ですよ。だってテレビ大阪や。映ってへん」と背中を押した。野々村は「いや、今何でも見れるじゃないですか」と言いながらも「かくし芸大会ていうのがあって…」と話し始めた。

すると「当時、アイドルだった奥さんと番組の企画で同じチームに。そんな中、野々村さんは別の女の子が気に入り、電話したそうなんですが…」とナレーションで紹介された。

野々村は「その子に電話入れたら留守電だった。ただ、留守電だったけど、でも僕的に寂しいから“じゃあ他の子、誰かいないかな”って。その子の次のアドレスの名前が妻だった」と振り返った。

これに黒田は大笑いしながら「絶対言うたらアカンやん」とツッコミを入れた。