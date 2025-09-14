「根室西浜太陽光合同会社」（事務所・東京）は９日夜、北海道根室市で住民説明会を開き、根室市西浜町の約１７ヘクタールの敷地に、出力約２万４０００キロ・ワットの大規模太陽光発電施設を建設する計画を公表した。

市街地に近い地域にあり、景観上の問題などから参加した市民から反対の声が相次いだ。

計画によると、施設は、根室市の総合運動公園の隣接地で、約３万７８００枚の太陽光パネルを設置。工事期間は２年で、近隣住民の合意が得られれば、今年１１月にも工事に着工する。

これまでの調査で、猛禽（もうきん）類など５種の「重要な種」、昆虫などの文献調査で「重要な種」が確認されたという。「種名は公表できない」とした上で、繁殖期を考慮して工事期間を設定するなど対策を講じるとしている。

同社は、釧路町でも太陽光発電を計画しており、今後事務所を東京から根室市もしくは釧路町など道東に移転するという。

一方で、参加した市民からは、景観への影響や自然破壊、火災や廃棄物処理についての懸念などから計画に反対する意見が噴出。計画に賛同する声はなかった。参加者からは再度説明会を求める声があり、同社は検討すると応じた。