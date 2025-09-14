86年（昭61）を締めくくる大一番を書きましょう。前年の85年からKEIRINグランプリが創設されました。中央競馬に例えると有馬記念と双璧のビッグレースと思っていただければよかけん。その年、活躍したベストナインで戦う一発勝負。第1回優勝賞金が1000万円で、第2回が1500万円に増額されました。

先日「グランプリがもうちょっと早く始まっていれば、オイ（私）は、あともう2回獲ったばい」と競輪担当記者に話すと「シゲさん、それ言うかー（笑い）」と突っ込まれました。ちなみに最多優勝者は私と山田裕仁君の3回です。

86年は熊本の全日本選抜競輪を優勝した年で、第2回グランプリは前年と同じ立川競輪場で開催されました。年の瀬12月30日です。当時、競輪を見ることも初めて、車券も買ったこともないという方もたくさんいらっしゃって、若い方や女性の方も多く立川に4万人を超える入場者。今では考えられないでしょ。朝から凄い盛り上がりやけん、選手冥利（みょうり）に尽きるばい。

86年KEIRINグランプリ出場選手は次の通り（※上から枠番、車番、選手名、登録地、期）

1＜1＞滝沢 正光（千葉・43期）

2＜2＞井上 茂徳（佐賀・41期）

3＜3＞中野 浩一（福岡・35期）

4＜4＞清嶋 彰一（東京・40期）

4＜5＞山口 健治（東京・38期）

5＜6＞菅田 順和（宮城・36期）

5＜7＞佐々木昭彦（佐賀・43期）

6＜8＞伊藤 豊明（愛媛・41期）

6＜9＞本田 晴美（岡山・51期）

並び（ライン形成）は中野さんに私。この年、ダービーと高松宮杯の特別競輪2つを優勝した滝沢正光には同期でオイの後輩・佐々木昭彦がマーク。それでよかっ。一発勝負やけんね。地元勢は清嶋さんにはヤマケンさん（山口健治）。ハル（本田晴美）には私と同期の伊藤豊明。菅田さんが単騎戦でした。2対2対2対2対1の戦い。車券は、この年の実績が重視されて正光から昭彦に票が集まり枠の1―5が1番人気だったそうです。

選手入場の際も、凄く盛り上がるように演出してくれて、心地いい緊張感。みんな1着しか狙っていないですから。2着も9着も同じたい。それぐらいの気持ちでした。

今から39年前、当時28歳。前年のグランプリが2着（※第1回優勝は中野浩一）。その1年前より、練習量の乗り込みは十分で挑んだ大会（※鬼脚は練習の鬼とも言われた）。

“やれるばいっ”

号砲と同時に私はS（スタート）を取る戦略で中野さんを迎え入れ、静かに周回を重ねた。どんな展開になったか…。明日、書きますね。

◇井上 茂徳（いのうえ・しげのり）1958年（昭33）3月20日生まれ、佐賀市出身の67歳。競輪学校41期生として78年5月デビュー。G1通算9勝。KEIRINグランプリは3度優勝（86、88、94年）。代名詞は鬼脚。99年3月31日引退。通算1626戦653勝。優勝回数154回、獲得賞金15億6643万円。現在、スポニチ本紙評論家として活躍している。