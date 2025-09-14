反撃の狼煙を上げる蔦重一派勢ぞろいに視聴者最注目 『べらぼう』第34話画面注視データを分析
●田沼の世を思い出させる光景
テレビ画面を注視していたかどうかが分かる視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、7日に放送されたNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』(総合 毎週日曜20:00〜 ほか)の第34話「ありがた山とかたじけ茄子(なすび)」の視聴分析をまとめた。
『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』第34話より (C)NHK
○蔦重の熱意に押され吹っ切れた南畝が踊りだす
最も注目されたのは20時28〜29分で、注目度78.6％。耕書堂に蔦重一派が勢ぞろいするシーンだ。
夕暮れの耕書堂には蔦重(横浜流星)の抱える絵師、戯作者、狂歌師が一堂に会していた。みな上機嫌で談笑する中、沈んだ顔の者が1人だけいる。大田南畝(桐谷健太)だ。「楽しいですよねぇ、ふざけるってなぁ。けどこれから先ふざけりゃお縄になる世が来ると思ってます」蔦重が静かに語り始めると、その場にいた全員が耳を傾けた。新たに老中首座となった松平定信(井上祐貴)は、全ての民に質素倹約を心がけ遊興におぼれず分をわきまえ、務めろという。世の大方は定信の政策を喜んで受け入れているが、蔦重にはまやかしにしか思えない。定信の言葉は裏を返せば死ぬまで働き、遊ばず贅沢をするなということで、面白いのは定信ただ1人だと蔦重はみなに熱く語りかけた。蔦重の後ろで控えているてい(橋本愛)やみの吉(中川翼)、つよ(高岡早紀)も蔦重の話に聞き入っている。
蔦重はそんな定信が作る世の流れに、書を以て抗いたいと宣言し「皆様、力をお貸しくだせえ」と深々と頭を下げた。「蔦重! 書を以て、一体どんな書を以て抗うのだ?」恋川春町(岡山天音)の問いに、蔦重は定信の政をからかう黄表紙を出すと答える。絶句する一同に蔦重は最近出回っている読売は定信が書かせていること、そして、黄表紙は定信を持ち上げていると見せかけて実はからかっている内容にすることを説明した。蔦重は南畝に協力を求めたが、先日幕府の首脳に詰問され、沙汰待ちの身となった南畝は難色を示す。しかし、蔦重の熱意に押され吹っ切れた南畝は、「屁! 屁! 屁! 屁!」と踊り出すと、みなもそろって踊り始めた。それは田沼の世を思い出させる光景であった。
『べらぼう』第34話の毎分注視データ推移
○「さすがだよな南畝先生」
注目された理由は、松平定信に対して反撃の狼煙を上げる蔦重一派に、視聴者の関心が集まったと考えられる。
老中首座となった定信とその政治は、世間には好意的に受け入れられつつあった。八代将軍・徳川吉宗の孫にあたる定信は、巧みなセルフブランディングを駆使するが、裏側を知っている蔦重は面白くないようで、鼻息荒くふんどし野郎と罵る。定信は越中守なので越中ふんどしもかけているのだろうか。
蔦重は田沼意次とも協定を交わし、本屋ならではの方策で定信に立ち向かおうとした。SNSでは「まさかダブスタを指摘した上で利用するなんて、やっぱり蔦重は頭の回転が速いな」「作家の先生たちも当時のトップ教養人だけあって頭の回転が速すぎる」「やらないと言ってたのに、サラリと狂歌が出てくるのはさすがだよな南畝先生」と、反骨精神をあらわにする蔦重一派にコメントが集まった。南畝の断筆宣言の原因となった狂歌だが、史実では詠み人は明らかではない。
南畝の作という説も確かにあるが、詠み人知らずという説が根強い。ぶんぶんとうるさい蚊の羽音と、文武をうるさく奨励する定信とをかけたこの歌は技巧が凝らされた名歌だが、幕臣である南畝が作者であれば大問題だ。また、ステマに余念がない定信だが、隠密を使っての情報収集に読売を使っての印象操作とやりたい放題である。
隠密とは江戸時代の幕府や諸藩に仕え、密命を受けて情報収集や監視活動を行った者たちのこと。身分を隠して旅人や商人、浪人などに変装したりして情報収集や偵察、要人の監視など様々な任務を遂行した。八代将軍・徳川吉宗が創設した御庭番や、町奉行所に所属し1662(寛文2)年に組織された廻り方を原型とする隠密廻り同心などがある。
●蔦重と田沼意次が田沼時代を懐かしむ
2番目に注目されたのは20時25分で、注目度76.9％。蔦重と田沼意次が田沼時代を懐かしむシーンだ。
意次が客間に入ると1人の男が平伏していた。蔦重である。「何かあったか? まさかそなたにまで累が?」意次は蔦重の身に何か起こったのではと案じたが、それは杞憂であった。蔦重は静かに顔をあげ、先代である十代将軍・徳川家治(眞島秀和)と意次が作り出した世が好きだったと語る。誰もが欲まみれでいい加減。だからこそ心のままに生きられる隙間があり、吉原の引手茶屋の拾い子が日本橋の本屋にもなれたのだと。意次は持たざる者にはよかったが、持てる側からしたら憤まんやる方ない世でもあったと、自らの施政を振り返った。
「田沼様、私は書を以てその流れに抗いたく存じます。最後の田沼様の一派として」蔦重は意を決し、意次にそう宣言した。さらに意次の世の風を守るためには、意次の名を貶めることが必要だと説き、その許しを請うた。意次は、許さぬと言えば平賀源内(安田顕)があの世から雷を落としてくると冗談交じりに快諾すると、「田沼様、ありがた山の寒がらすにございます!」と、蔦重は意次に初めて会ったときと同じ言葉を口にした。意次は蔦重の手を取り、「こちらこそ、かたじけ茄子だ」と蔦重の言葉を借りて礼を言った。2人は身分を超えて大声で笑い合った。
(C)NHK
○三浦庄司への謝罪が続出「疑ってすみません」
このシーンは、蔦重と意次が同志として心を通わせる姿に、視聴者の注目が集まったと考えられる。
世間からの評判がうなぎのぼりとなった定信は、意次と関わりのあった者たちをどんどん粛清していった。そんな中で、蔦重は最後の意次の一派を自称し、新政権に抗うことを決意する。そんな蔦重に意次は「我が心のままに」という源内の言葉を引用して後押しした。SNSでは「ワイロのイメージの強かった意次にここまで惹かれて応援するなんて思わなかったな」「最初の出会いと同じ礼、今度は田沼様も同じように返してくれるの粋だな」と、身分を超えた2人の関係が話題となった。
意次が幕政の実権を握った期間は田沼時代と呼ばれている。従来の年貢中心の財政から、商業や貿易を重視する方向へと大きく転換した点が特徴。株仲間の公認、専売制の導入、貨幣流通の整備や家柄にとらわれず実力ある者を登用し、さらに狂歌・黄表紙といった文化が花開いた。しかし商人が台頭する一方で、農民の困窮が深刻化し、度重なる天災に見舞われ米価が高騰し餓死者が続出した。田沼時代は、商人の力が強まり貨幣経済が浸透する中で、幕府がその変化に対応しようとした過渡期と評価されている。
べらぼう公式Instagramでは、渡辺謙と三浦庄司役の原田泰造のクランクアップの報告が投稿されている。意次は1788(天明8)年に70歳で亡くなっているので、おそらく次回でお別れではないだろうか。
また庄司については、丈右衛門だった男(矢野聖人)が佐野家の家系図がなくなっていることを知っていたことや、一橋治済(生田斗真)と同じようにムックリを吹いていたことを理由に、治済のスパイではないかと容疑がかかっていたが、意次に最後まで仕えた忠臣だった。SNSでは「三浦庄司、間者じゃなかったんだ。疑ってすみません」「三浦様はただのいい人だったんだ」と多くの謝罪があった。ちなみに庄司のその後だが、しっかり貯蓄をしていたため浪人となっても不自由なく過ごしたそうだ。
●蔦重＆てい夫妻がガチ討論
3番目に注目されたシーンは20時21分で、注目度76.2％。蔦重とていが土山宗次郎(柳俊太郎)の件で言い争うシーンだ。
蔦重は道すがら見かけた読売から、松平定信が宗次郎ら田沼一派の役人を処罰したことを知る。蔦重は耕書堂に戻ると、すぐに吉原へ向かおうとしたが、店の中では大文字屋市兵衛(伊藤淳史)が蔦重を待っていた。市兵衛によると処罰は事実であり、宗次郎はすでに逐電したらしい。幕府の宗次郎に対する処置は、市兵衛に言わせると「見せしめ」らしい。つよは耕書堂にも累が及ぶのでは、とうろたえている。
自身に罪はないと言い切る蔦重に、「なれど、土山様の汚れたお金で共に遊興にふけったとも言えますよね」と、ていが詰め寄る。「それを罪とし、『見せしめ』にということはありえるのではないでしょうか」と危惧するていに「何他人事みてえに言ってんだよ。おていさんはこの店の女将だろ!」と蔦重は声を荒げる。しかし、ていは一歩も引かなかった。「だからこそ、最も悪いことを申し上げております! 私は一度店を潰しております。二度目はごめんですから…お気持ちは分かります。ですが、今は己の気持ちを押し通す手ではなく店を守る手を打っていただきたく」ていの現実的な訴えに、蔦重は何も言い返すことはできなかった。
○ていの良妻ぶりに多くの共感
ここは、蔦重・てい夫妻のガチ討論に視聴者の視線が集まったと考えられる。
田沼意次と昵懇の仲である蔦重は、定信への反発心をあらわにし、ふんどし野郎と批判する。しかし、妻のていはそんな蔦重に危機感を抱き、現実的な視点をもって真正面から蔦重に意見した。蔦重は冷静さを相当に欠いてる。SNSでは「おていさんしっかりしてるし、受け入れる蔦重もすげえや」「おていさんが定信に同調してピリピリしてたの、店を守るためだったんだね」「おていさんが必死に諫言と懇願を繰り返したのは蔦重なら何とかできるっていう信頼があるからですよね」と、ていの良妻ぶりに多くの共感が集まっている。
2人の夫婦ゲンカの原因となった土山宗次郎は、史実では誰袖(福原遥)を約1,200両(約1億2,000万円)で身請けし、事実上の妻として迎え入れ、贅沢な生活を送ったことで知られている。交流のあった大田南畝からは「我恋は天水桶の水なれや。屋根よりたかきうき名にぞ立つ」と風刺された。意次が罷免されると、天明の飢饉の際に買米金500両を横領したことが発覚。さらに娘の死を隠し養女を実子と偽ったことや、作中でも描かれた逐電が罪に問われ、1787(天明7)年、斬首刑に処された。武士の最後の名誉である切腹が認められなかったのはそれだけ罪が重いとみなされたのだろう。定信としては見せしめの意図もあったかもしれないが、宗次郎もなかなかの小悪党ぶりだ。
宗次郎が逐電するシーンでは、もう1人の人影があったが、これは平秩東作(木村了)と思われる。史実では、東作が逐電した宗次郎を武蔵・所沢の山口観音に匿ったと伝わる。結局、宗次郎は捕縛され、東作も罪に問われ急度叱に処された。東作は平賀源内が獄中死した際にも、幕府ににらまれるのを承知の上で遺体を引き取ったというエピソードもあり、義理人情に厚い性格だったことがうかがえる。
●一橋治済と徳川家斉…この親にしてこの子あり
第34話「ありがた山とかたじけ茄子」では、1787(天明7)年から1788(天明8)年の様子が描かれた。
老中首座となった松平定信は、田沼一派の粛清に乗り出す。一方、定信の政策に不満を持つ蔦重は、ていと意見を衝突させながらも、最後の田沼派の一派として書を以て流れに抗うと宣言した。お抱えの絵師や戯作者、狂歌師を集めて、質素倹約を掲げる定信の政に真っ向から反抗する。OPの映像も差し変わり、いよいよ新章突入だ。
注目度トップ3以外の見どころとしては、定信が所信表明を行う中、つまらなそうに手遊びをする徳川家斉(城桧吏)と必死に眠気をこらえる一橋治済が挙げられる。この親にしてこの子あり。2人とも政に全く興味がなさそうだ。真面目な定信とはうまくやっていけるのだろうか。今後の展開が見ものだね。
そして大田南畝を問い詰めた本多忠籌(矢島健一)と松平信明(福山翔大)のコンビも印象的に残った。本心を隠してじわじわとプレッシャーを与え、反論も許さない手法に南畝はすっかり心が折れてしまった。
また、次郎兵衛(中村蒼)が手に取っていた論語にも注目が集まっている。論語は古代中国の思想家・孔子とその弟子たちの言行を記録した書物で、儒教の根幹をなす経典のひとつ。中国の戦国時代(紀元前8世紀〜3世紀)に成立した。ていは論語に詳しいようで、その知識を披露するシーンがあったが、この後、江戸時代後期に転生し、2021年の大河ドラマ『青天を衝け』の主人公・渋沢栄一の妻・渋沢千代となって、夫に論語の手ほどきを行ったのかもしれない。栄一は論語への造詣が深く、「論語と算盤」や「論語講義」「実験論語処世談」といった著作を残している。
きょう14日に放送される第35話「間違凧文武二道」では、耕書堂の新作が話題となるが、世相は蔦重の思惑どおりにはいかない。また、喜多川歌麿は以前古びた神社で会ったきよ(藤間爽子)と再会し、所帯を持つと蔦重に宣言する。
(C)NHK
REVISIO 独自開発した人体認識センサー搭載の調査機器を一般家庭のテレビに設置し、「テレビの前にいる人は誰で、その人が画面をきちんと見ているか」がわかる視聴データを取得。広告主・広告会社・放送局など国内累計200社以上のクライアントに視聴分析サービスを提供している。本記事で使用した指標「注目度」は、テレビの前にいる人のうち、画面に視線を向けていた人の割合を表したもので、シーンにくぎづけになっている度合いを示す。 この著者の記事一覧はこちら
テレビ画面を注視していたかどうかが分かる視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、7日に放送されたNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』(総合 毎週日曜20:00〜 ほか)の第34話「ありがた山とかたじけ茄子(なすび)」の視聴分析をまとめた。
『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』第34話より (C)NHK
○蔦重の熱意に押され吹っ切れた南畝が踊りだす
夕暮れの耕書堂には蔦重(横浜流星)の抱える絵師、戯作者、狂歌師が一堂に会していた。みな上機嫌で談笑する中、沈んだ顔の者が1人だけいる。大田南畝(桐谷健太)だ。「楽しいですよねぇ、ふざけるってなぁ。けどこれから先ふざけりゃお縄になる世が来ると思ってます」蔦重が静かに語り始めると、その場にいた全員が耳を傾けた。新たに老中首座となった松平定信(井上祐貴)は、全ての民に質素倹約を心がけ遊興におぼれず分をわきまえ、務めろという。世の大方は定信の政策を喜んで受け入れているが、蔦重にはまやかしにしか思えない。定信の言葉は裏を返せば死ぬまで働き、遊ばず贅沢をするなということで、面白いのは定信ただ1人だと蔦重はみなに熱く語りかけた。蔦重の後ろで控えているてい(橋本愛)やみの吉(中川翼)、つよ(高岡早紀)も蔦重の話に聞き入っている。
蔦重はそんな定信が作る世の流れに、書を以て抗いたいと宣言し「皆様、力をお貸しくだせえ」と深々と頭を下げた。「蔦重! 書を以て、一体どんな書を以て抗うのだ?」恋川春町(岡山天音)の問いに、蔦重は定信の政をからかう黄表紙を出すと答える。絶句する一同に蔦重は最近出回っている読売は定信が書かせていること、そして、黄表紙は定信を持ち上げていると見せかけて実はからかっている内容にすることを説明した。蔦重は南畝に協力を求めたが、先日幕府の首脳に詰問され、沙汰待ちの身となった南畝は難色を示す。しかし、蔦重の熱意に押され吹っ切れた南畝は、「屁! 屁! 屁! 屁!」と踊り出すと、みなもそろって踊り始めた。それは田沼の世を思い出させる光景であった。
『べらぼう』第34話の毎分注視データ推移
○「さすがだよな南畝先生」
注目された理由は、松平定信に対して反撃の狼煙を上げる蔦重一派に、視聴者の関心が集まったと考えられる。
老中首座となった定信とその政治は、世間には好意的に受け入れられつつあった。八代将軍・徳川吉宗の孫にあたる定信は、巧みなセルフブランディングを駆使するが、裏側を知っている蔦重は面白くないようで、鼻息荒くふんどし野郎と罵る。定信は越中守なので越中ふんどしもかけているのだろうか。
蔦重は田沼意次とも協定を交わし、本屋ならではの方策で定信に立ち向かおうとした。SNSでは「まさかダブスタを指摘した上で利用するなんて、やっぱり蔦重は頭の回転が速いな」「作家の先生たちも当時のトップ教養人だけあって頭の回転が速すぎる」「やらないと言ってたのに、サラリと狂歌が出てくるのはさすがだよな南畝先生」と、反骨精神をあらわにする蔦重一派にコメントが集まった。南畝の断筆宣言の原因となった狂歌だが、史実では詠み人は明らかではない。
南畝の作という説も確かにあるが、詠み人知らずという説が根強い。ぶんぶんとうるさい蚊の羽音と、文武をうるさく奨励する定信とをかけたこの歌は技巧が凝らされた名歌だが、幕臣である南畝が作者であれば大問題だ。また、ステマに余念がない定信だが、隠密を使っての情報収集に読売を使っての印象操作とやりたい放題である。
隠密とは江戸時代の幕府や諸藩に仕え、密命を受けて情報収集や監視活動を行った者たちのこと。身分を隠して旅人や商人、浪人などに変装したりして情報収集や偵察、要人の監視など様々な任務を遂行した。八代将軍・徳川吉宗が創設した御庭番や、町奉行所に所属し1662(寛文2)年に組織された廻り方を原型とする隠密廻り同心などがある。
●蔦重と田沼意次が田沼時代を懐かしむ
2番目に注目されたのは20時25分で、注目度76.9％。蔦重と田沼意次が田沼時代を懐かしむシーンだ。
意次が客間に入ると1人の男が平伏していた。蔦重である。「何かあったか? まさかそなたにまで累が?」意次は蔦重の身に何か起こったのではと案じたが、それは杞憂であった。蔦重は静かに顔をあげ、先代である十代将軍・徳川家治(眞島秀和)と意次が作り出した世が好きだったと語る。誰もが欲まみれでいい加減。だからこそ心のままに生きられる隙間があり、吉原の引手茶屋の拾い子が日本橋の本屋にもなれたのだと。意次は持たざる者にはよかったが、持てる側からしたら憤まんやる方ない世でもあったと、自らの施政を振り返った。
「田沼様、私は書を以てその流れに抗いたく存じます。最後の田沼様の一派として」蔦重は意を決し、意次にそう宣言した。さらに意次の世の風を守るためには、意次の名を貶めることが必要だと説き、その許しを請うた。意次は、許さぬと言えば平賀源内(安田顕)があの世から雷を落としてくると冗談交じりに快諾すると、「田沼様、ありがた山の寒がらすにございます!」と、蔦重は意次に初めて会ったときと同じ言葉を口にした。意次は蔦重の手を取り、「こちらこそ、かたじけ茄子だ」と蔦重の言葉を借りて礼を言った。2人は身分を超えて大声で笑い合った。
(C)NHK
○三浦庄司への謝罪が続出「疑ってすみません」
このシーンは、蔦重と意次が同志として心を通わせる姿に、視聴者の注目が集まったと考えられる。
世間からの評判がうなぎのぼりとなった定信は、意次と関わりのあった者たちをどんどん粛清していった。そんな中で、蔦重は最後の意次の一派を自称し、新政権に抗うことを決意する。そんな蔦重に意次は「我が心のままに」という源内の言葉を引用して後押しした。SNSでは「ワイロのイメージの強かった意次にここまで惹かれて応援するなんて思わなかったな」「最初の出会いと同じ礼、今度は田沼様も同じように返してくれるの粋だな」と、身分を超えた2人の関係が話題となった。
意次が幕政の実権を握った期間は田沼時代と呼ばれている。従来の年貢中心の財政から、商業や貿易を重視する方向へと大きく転換した点が特徴。株仲間の公認、専売制の導入、貨幣流通の整備や家柄にとらわれず実力ある者を登用し、さらに狂歌・黄表紙といった文化が花開いた。しかし商人が台頭する一方で、農民の困窮が深刻化し、度重なる天災に見舞われ米価が高騰し餓死者が続出した。田沼時代は、商人の力が強まり貨幣経済が浸透する中で、幕府がその変化に対応しようとした過渡期と評価されている。
べらぼう公式Instagramでは、渡辺謙と三浦庄司役の原田泰造のクランクアップの報告が投稿されている。意次は1788(天明8)年に70歳で亡くなっているので、おそらく次回でお別れではないだろうか。
また庄司については、丈右衛門だった男(矢野聖人)が佐野家の家系図がなくなっていることを知っていたことや、一橋治済(生田斗真)と同じようにムックリを吹いていたことを理由に、治済のスパイではないかと容疑がかかっていたが、意次に最後まで仕えた忠臣だった。SNSでは「三浦庄司、間者じゃなかったんだ。疑ってすみません」「三浦様はただのいい人だったんだ」と多くの謝罪があった。ちなみに庄司のその後だが、しっかり貯蓄をしていたため浪人となっても不自由なく過ごしたそうだ。
●蔦重＆てい夫妻がガチ討論
3番目に注目されたシーンは20時21分で、注目度76.2％。蔦重とていが土山宗次郎(柳俊太郎)の件で言い争うシーンだ。
蔦重は道すがら見かけた読売から、松平定信が宗次郎ら田沼一派の役人を処罰したことを知る。蔦重は耕書堂に戻ると、すぐに吉原へ向かおうとしたが、店の中では大文字屋市兵衛(伊藤淳史)が蔦重を待っていた。市兵衛によると処罰は事実であり、宗次郎はすでに逐電したらしい。幕府の宗次郎に対する処置は、市兵衛に言わせると「見せしめ」らしい。つよは耕書堂にも累が及ぶのでは、とうろたえている。
自身に罪はないと言い切る蔦重に、「なれど、土山様の汚れたお金で共に遊興にふけったとも言えますよね」と、ていが詰め寄る。「それを罪とし、『見せしめ』にということはありえるのではないでしょうか」と危惧するていに「何他人事みてえに言ってんだよ。おていさんはこの店の女将だろ!」と蔦重は声を荒げる。しかし、ていは一歩も引かなかった。「だからこそ、最も悪いことを申し上げております! 私は一度店を潰しております。二度目はごめんですから…お気持ちは分かります。ですが、今は己の気持ちを押し通す手ではなく店を守る手を打っていただきたく」ていの現実的な訴えに、蔦重は何も言い返すことはできなかった。
○ていの良妻ぶりに多くの共感
ここは、蔦重・てい夫妻のガチ討論に視聴者の視線が集まったと考えられる。
田沼意次と昵懇の仲である蔦重は、定信への反発心をあらわにし、ふんどし野郎と批判する。しかし、妻のていはそんな蔦重に危機感を抱き、現実的な視点をもって真正面から蔦重に意見した。蔦重は冷静さを相当に欠いてる。SNSでは「おていさんしっかりしてるし、受け入れる蔦重もすげえや」「おていさんが定信に同調してピリピリしてたの、店を守るためだったんだね」「おていさんが必死に諫言と懇願を繰り返したのは蔦重なら何とかできるっていう信頼があるからですよね」と、ていの良妻ぶりに多くの共感が集まっている。
2人の夫婦ゲンカの原因となった土山宗次郎は、史実では誰袖(福原遥)を約1,200両(約1億2,000万円)で身請けし、事実上の妻として迎え入れ、贅沢な生活を送ったことで知られている。交流のあった大田南畝からは「我恋は天水桶の水なれや。屋根よりたかきうき名にぞ立つ」と風刺された。意次が罷免されると、天明の飢饉の際に買米金500両を横領したことが発覚。さらに娘の死を隠し養女を実子と偽ったことや、作中でも描かれた逐電が罪に問われ、1787(天明7)年、斬首刑に処された。武士の最後の名誉である切腹が認められなかったのはそれだけ罪が重いとみなされたのだろう。定信としては見せしめの意図もあったかもしれないが、宗次郎もなかなかの小悪党ぶりだ。
宗次郎が逐電するシーンでは、もう1人の人影があったが、これは平秩東作(木村了)と思われる。史実では、東作が逐電した宗次郎を武蔵・所沢の山口観音に匿ったと伝わる。結局、宗次郎は捕縛され、東作も罪に問われ急度叱に処された。東作は平賀源内が獄中死した際にも、幕府ににらまれるのを承知の上で遺体を引き取ったというエピソードもあり、義理人情に厚い性格だったことがうかがえる。
●一橋治済と徳川家斉…この親にしてこの子あり
第34話「ありがた山とかたじけ茄子」では、1787(天明7)年から1788(天明8)年の様子が描かれた。
老中首座となった松平定信は、田沼一派の粛清に乗り出す。一方、定信の政策に不満を持つ蔦重は、ていと意見を衝突させながらも、最後の田沼派の一派として書を以て流れに抗うと宣言した。お抱えの絵師や戯作者、狂歌師を集めて、質素倹約を掲げる定信の政に真っ向から反抗する。OPの映像も差し変わり、いよいよ新章突入だ。
注目度トップ3以外の見どころとしては、定信が所信表明を行う中、つまらなそうに手遊びをする徳川家斉(城桧吏)と必死に眠気をこらえる一橋治済が挙げられる。この親にしてこの子あり。2人とも政に全く興味がなさそうだ。真面目な定信とはうまくやっていけるのだろうか。今後の展開が見ものだね。
そして大田南畝を問い詰めた本多忠籌(矢島健一)と松平信明(福山翔大)のコンビも印象的に残った。本心を隠してじわじわとプレッシャーを与え、反論も許さない手法に南畝はすっかり心が折れてしまった。
また、次郎兵衛(中村蒼)が手に取っていた論語にも注目が集まっている。論語は古代中国の思想家・孔子とその弟子たちの言行を記録した書物で、儒教の根幹をなす経典のひとつ。中国の戦国時代(紀元前8世紀〜3世紀)に成立した。ていは論語に詳しいようで、その知識を披露するシーンがあったが、この後、江戸時代後期に転生し、2021年の大河ドラマ『青天を衝け』の主人公・渋沢栄一の妻・渋沢千代となって、夫に論語の手ほどきを行ったのかもしれない。栄一は論語への造詣が深く、「論語と算盤」や「論語講義」「実験論語処世談」といった著作を残している。
きょう14日に放送される第35話「間違凧文武二道」では、耕書堂の新作が話題となるが、世相は蔦重の思惑どおりにはいかない。また、喜多川歌麿は以前古びた神社で会ったきよ(藤間爽子)と再会し、所帯を持つと蔦重に宣言する。
(C)NHK
REVISIO 独自開発した人体認識センサー搭載の調査機器を一般家庭のテレビに設置し、「テレビの前にいる人は誰で、その人が画面をきちんと見ているか」がわかる視聴データを取得。広告主・広告会社・放送局など国内累計200社以上のクライアントに視聴分析サービスを提供している。本記事で使用した指標「注目度」は、テレビの前にいる人のうち、画面に視線を向けていた人の割合を表したもので、シーンにくぎづけになっている度合いを示す。 この著者の記事一覧はこちら