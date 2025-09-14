今年の「THE SECOND〜漫才トーナメント〜」で優勝した漫才コンビ「ツートライブ」が、13日放送のカンテレ「モモコのOH！ソレ！み〜よ！」（土曜午後1時59分＝関西ローカル）に出演。バラエティー番組で目撃した2人の大物俳優の素顔を明かした。

ツートライブは「THE SECOND」での優勝後、数多くの番組にゲスト出演。今年6月放送のフジテレビ系「BABA抜き最弱王決定戦2025夏」にも出演した。

同番組は数多くの人気芸能人が「ババ抜き」で対戦し、“最弱”の称号を決めるバラエティー。

たかのり（41）は「目の前に藤木直人さんがいて。後ろを向いて『THE SECONDね。漫才って難しいよね！ 見たけど、面白かったよ』みたいに言ってくれて。普通に話してるんですけど『俺、いま藤木直人さんとしゃべってる？』って。ちょっとパニックになりました」と振り返った。

同番組には、俳優柳葉敏郎（64）や渡部篤郎（57）も出演。周平魂（42）は「柳葉敏郎さんは、ババ抜きに勝ったからっていうので、もう出番ないからっていうことで、先に帰られてましたね」と明かし、たかのりも「大御所やなと思いましたね」と笑った。

さらに周平魂は、「渡部篤郎さんが、ずっとそれが気になっていたのか、後ろを振り返ってきて、ボソボソ『これって、終わったら帰っていいの？』って。言った後に、柳葉敏郎さんの芸歴をめっちゃ調べてました。『あの人って俺より上？』って…」と大御所たちの自由な振る舞いを暴露した。

これには、ハイヒール・モモコ（61）も「上に決まってるやろ」とツッコミを入れつつ、「すごいな。東京の一流芸能人の自由やな。（自分なら番組の）最後に手を振るまでおりたいもんな」と笑っていた。