NHKの26年前期連続テレビ小説「風、薫る」の新キャストが解禁され、Aぇ！group佐野晶哉（23）が、出演することが発表された。

NHKが昨年10月にSTARTO ENTERTAINMENT所属タレントの新規起用を再開後、同社のタレントが朝ドラに出演するのは初となる。

同作は、女優の見上愛（24）と上坂樹里（20）がダブルヒロインを務める、明治期の看護師が題材のバディ物語。今回が朝ドラ初出演の佐野は、主人公りん（見上）の良き相談相手となる島田健次郎を演じる。新しく生まれた言葉や外国語に造詣が深いという役どころだ。「明治という激動の時代を強く生きる“シマケン”は時代を象徴するようなキャラクター」と分析し「親孝行おばあ孝行できます」と出演を喜んだ。

佐野が所属するAぇ！groupは、今年2月に放送されたNHKの音楽番組「うたコン」にも、STARTO社新規起用再開後、事務所の“解禁1号”として出演。以降、同社所属タレントのNHK歌番組への出演機会も増えている。

また勝海舟役を片岡鶴太郎（70）が演じるほか、坂東彌十郎（69）内田慈（42）らの出演も発表された。