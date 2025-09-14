女子プロレスラーでタレントのジャガー横田（64）の夫で医師、木下博勝氏（57）が14日までに自身のインスタグラムを更新。自民党総裁選（22日告示、10月4日投開票）について「関係者情報」の一部をつづった。

木下氏は13日の更新で「さて、自民党総裁選、気になりませんか？明日の政局は、どう動くでしょうか」と切り出し、「関係者情報によりますと、麻生太郎氏は高市早苗氏を支持しないとのこと。理由は『減税を掲げたから』。実際、麻生氏は研修会で『消費税減税には否定的』『将来世代にツケを回すべきではない』と発言し、財政規律を重視する姿勢を鮮明にしています。官僚の方達は、林官房長官に期待していると聞きます。絶対的に実務が出来るのと、性格だと」と記した。

そして「一方で、小泉進次郎氏は『絶対有利』と噂されています。ですが前回の総裁選では、党員票が伸びずにまさかの3位。知名度だけでは勝てないことを証明しました。高市氏は保守派の強い支持を持っていますが、麻生氏との政策的な対立をどう乗り越えるのかが焦点になります。つまり『誰が勝つか』ではなく『どの政策を党が選ぶか』。最後まで結果は予測不能です。皆さんはどう思いますか？ 小泉氏の『刷新力』か、高市氏の『保守の本流』か、それとも全く別の展開か。もちろん、小林さんも茂木さんも出馬されますが、現状は厳しそうに感じますが、本当に分からないです。また、次の総裁が短命と指摘する人も多いですが、何故でしょうか？3年後の衆参同時選挙までは続く、かも知れません」と続けた。

小泉進次郎農相（44）は13日、地元の神奈川県横須賀市で後援会の支援者らと面会し、党総裁選への出馬の意向を伝えた。総裁選委はほかに、茂木敏充前幹事長（69）と「コバホーク」こと小林鷹之・元経済安全保障相（50）が出馬表明しており、高市早苗・前経済安全保障相（64）、林芳正官房長官（64）も出馬の意向を固め、来週、記者会見する見通しだ。