DeNA¡¦ÃÝÅÄ¡Ö¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ËÅê¤²¤¤ì¤¿¤Î¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×Æ±³ØÇ¯¤Î¥ä¥¯¥ë¥È4ÈÖ¡¦Â¼¾å¤ò°µ´¬¤Î3ÂÇÀÊÏ¢Â³»°¿¶
¡ü ¥ä¥¯¥ë¥È 2 ¡Ý 6 DeNA ¡û
¡ã23²óÀï¡¦¿ÀµÜ¡ä
¡¡DeNA¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¦ÃÝÅÄÍ´¤¬13Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢6²ó¡¦97µå¤òÅê¤²¡¢5Èï°ÂÂÇ¡¢5Ã¥»°¿¶¡¢2Í¿»Íµå¡¢1¼ºÅÀ¤Ç3¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡ÃÝÅÄ¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Ìî¼ê¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤¹¤´¤¯ÅÀ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Çµ¤»ý¤Á¤è¤¯Åê¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£Æ±³ØÇ¯¤Ç¥ä¥¯¥ë¥È¤Î4ÈÖ¡¦Â¼¾å½¡Î´¤«¤é¤Ï3¤Ä¤Î»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¹¤´¤¯ÉÝ¤¤¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢°Õ¼±¤·¤Ê¤¤»ö¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ËÅê¤²¤¤ì¤¿¤Î¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È°ÂÅÈ¤ÎÉ½¾ð¡£
¡¡¿ÀµÜµå¾ì¤Ï¡¢ÌÀ¼£Âç»þÂå¤Ë´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤Àµå¾ì¡£¡Ö¼«Ê¬¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£Æü¡¢¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¾¡¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡DeNA¤Î»°±ºÂçÊå´ÆÆÄ¤ÏÃÝÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡¢¼«Ê¬¤ÎÅêµå¤È¤¤¤¦¤«¤Í¡¢¤Ï¤¤¡¢ÓÌ³Ð¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤³¤³¤ÏÄã¤á¤Ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤òÅ°Äì¤·¤ÆÄã¤á¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤È¡¢¤³¤³¤Ï¥¹¥È¥é¥¤¥¯¼è¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤È¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÍ´Âç¡Ê»³ËÜ¡Ë¤È°Õ»×ÁÂÄÌ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥Ü¡¼¥ë¤Î°ìµå°ìµå¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢Ê¬¤«¤ê¤Ê¤¬¤éÅê¤²¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤ó¤É¤¤¤È¤³¤í¡¢¥é¥ó¥Ê¡¼½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼«Ê¬¤ÎÅêµå¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤êÁê¼ê¤Î4ÈÖ¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¼èºàÈÉ¡Ë