東京世界陸上が開幕

陸上の世界選手権東京大会が13日、国立競技場で開幕した。東京での開催は1991年大会以来、34年ぶり。女子走り幅跳びの日本記録保持者・秦澄美鈴（住友電工）は、6メートル45で予選敗退となった。

跳躍前、手拍子を求めると凄まじい反応が返ってきた。味わったことのない雰囲気の中、秦は大ジャンプを目指した。

「世界大会で手拍子は普段やらないけど、満員のこの競技場で、沢山の友人や応援してくれている皆さんがいて、手拍子しない理由もないなと思ったので、今回は予選の1本目からやりました」

1回目は6メートル22、2回目はファウル。ラスト3回目は6メートル45と記録を伸ばしたものの、自身が保持する日本記録6メートル97には及ばず、予選敗退となった。

結果に関しては「悔しい」とした上で、「最後は思い切りの良い跳躍が出来たと思う」と振り返った。

大観衆の前で今できる最大限のパフォーマンスは見せた。「跳ぶ前の手拍子じゃない拍手にすごく背中を押されて、心に染みるというか温かい気持ちになって。見守られているような、そんな気分で跳ぶ、そんな世界選手権でした」と万感の思いを明かした。



（THE ANSWER編集部）