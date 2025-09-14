激アツコラボ、爆誕ッッ！！【サーティワン】限定ステッカー付き♡「新作アイス」が超可愛い

【サーティワンアイスクリーム】に新コラボアイスが登場！ 話題の特典を含む【不二家】とのコラボアイスは、可愛さだけでなく味にもこだわっていて、大満足な仕上がりの模様。今回は、コラボアイスの魅力 & 特典について詳しく紹介します。

ステッカーで気分がアガる！

対象商品の購入でもらえる限定ステッカー。こちらは全4種類のうちの2種。どのステッカーがもらえるかは開けてからのお楽しみで、コンプリートしたくなりそう。ステッカーはどこかに貼ってもよし、スマホやノートにデコってもよし。ワクワクが止まりません！

2種類のダブルカップが可愛すぎる！

コラボ限定デザインの「ペコちゃん & ポコちゃん ダブルカップ」は、写真のミルキーの包み紙風と、ペコちゃんとポコちゃんのレトロ可愛いデザイン。好きなアイスを2個選べます。「ミルキーミルキー」と「ポッピングミルキー」が限定フレーバーとして登場しているので、ぜひ試してみて。@ftn_picsレポーターHaruさんいわく「最後まで飽きのこない美味しさ」だったそう。

生ミルキーがとろける「ペコちゃん 生ミルキーサンデー」

アイス好きだけでなく、ミルキー好きにも注目してほしいのがこのサンデー。最大の魅力は、ペコちゃんのチョコレートと、とろける「生ミルキー」がトッピングされていること。レポーターHaruさんいわく「通常のミルキーとは全く異なり、口に入れた瞬間トローっととろけるのがたまらなく美味しかった」そう。アイスはスモールサイズ1個なので、軽めのおやつにもおすすめです。

限定コラボの魅力を余すことなく堪能して！

写真に収まっているのは、「ペコちゃん & ポコちゃん ダブルカップ」2つと、「ペコちゃん 生ミルキーサンデー」それに加えてステッカー2枚と、ダブルカップ購入のアプリ会員限定でもらえる生ミルキー2個。限定アイスに、ステッカーと特典がつくこのコラボは見逃せません！ 気になる人は早めにチェックを。

