好奇心で、猫にツムツムをやらせてみた飼い主さん。すると、あまりに速すぎる手さばきで天才的なスキルを発揮していく姿がTikTokで7万7000件以上のいいねを獲得しました！

投稿には「タイムボムできてるの天才すぎ」「俺よりも上手いのかよ…」「絶対前世人間だったろw」などの声が殺到しました！

【動画：猫にツムツムをやらせてみたら…】

猫にツムツムをやらせてみた

TikTokアカウント「ミルとメルの日常（@milu_melu07）」に投稿され、多くのユーザーを魅了しているのは、ゲームアプリの扱いが上手すぎる猫・メルくんのとある姿。

ある日、飼い主さんが好奇心でメルくんにiPadを差し出してみたのだそう。そこに映っているのは、人気ゲームアプリ「ツムツム」！

ゲームがスタートすると、やり方を理解しているかのように前足で画面をタッチしたり、スライドさせたりしていくメルくん！

もしかすると、中身は人間だったりするのでしょうか！？

前足のあまりのスピードに、人間はツムを消す動作に動体視力が追いつかないほどだったとか。

両前足を駆使して素早くボム消去

さらに、タイムボムを駆使してプレイ時間を延長に持ち込んでいくメルくん。しっかりスキルを活用していくなんて「こっそりやり込んでいるのでは！？」と疑うほどです！

時には顔を近づけて、ゲームに熱中するような姿も見られたそうです。

あまりにも天才すぎる神技を連発するメルくんに、飼い主さんもつい応援に力が入ってしまうのでした！

天才すぎるプレイスキルに人間が脱帽！

猫とは思えないツムツムスキルがTikTokに投稿されると、多くの人がメルくんの才能に脱帽する事態に！

投稿には「タイムボムできてるの天才すぎ」「俺よりも上手いのかよ…」「絶対前世人間だったろw」といった声が寄せられ、多くの高評価がつきました。

TikTokアカウント「ミルとメルの日常」では、今回ご紹介したメルくんと、一緒に保護されたミルちゃんの仲の良い姉弟猫の暮らしが投稿されています。

メルくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供： TikTokアカウント「ミルとメルの日常（@milu_melu07）」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。