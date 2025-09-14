ボディストラップが流行る？ 新型「iPhone 17」シリーズ向けのアクセサリ3選
アップルは新型「iPhone 17」シリーズにあわせて、さまざまなアクセサリやケースを発表しました。その中で筆者が特に注目しているアイテムを3つ紹介します。
クロスボディストラップ
クロスボディストラップは、「iPhone 17」向けケースの下部に取り付けるとことで、iPhoneをハンズフリーで持ち運べるアイテムです。本体素材は「100%再生PETの糸」で、身体にゆったりとかけることができます。
クロスボディストラップにはマグネットが埋め込まれており、ステンレススチール製のスライド構造により、最小1080mmから最大2080mmまでの長さに調節することができます。カラーは10色。価格は9980円（税込）と、ちょっとお高めかも？
新素材のテックウーブンケース
「iPhone 17 Pro／Pro Max」向けに登場した「テックウーブンケース」は、100%再生ポリエステルを使用したテクニカルウーブン生地のケース。
マルチカラーの糸をジャカード織機で織り込むことで、「豊かで深みのある色と触り心地のいい質感」を実現。ケースの側面はテクスチャード加工されたTPU（熱可塑性ポリウレタン）素材でコーティングされ、持ちやすくなっています。
テックウーブンケースはMagSafe充電器や、「Qi2.2／Qi」規格の充電器で充電可能。カラーは5色。価格は9980円（税込）です。
iPhone Air向けのバンパーケース
超薄型モデル「iPhone Air」にあわせて、本体を囲う「iPhone Airバンパー」が登場しました。強化ポリカーボネート製のバンパーケースはスリムかつ軽量。カメラコントロールなどのクリックやスライド操作も正確に認識します。
カラーは4色。価格は6480円と、比較的にお求めやすいのもうれしいポイントです。
Source: アップル 1, 2, 3
