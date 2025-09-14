¡Öº£Æü¹¥¤¡×¤ª¤Ò¤Ê¤µ¤Þ¡ÊÄ¹ÉÍ¹Æà¡Ë¤Ë¤Ê¤¼¼æ¤«¤ì¤ë¡©3¤Ä¤Î¥á¥¤¥¯¥Æ¡¼¥Þ¡¦»ëÄ°¼Ô¤Î¿´ÄÏ¤à¡ÈÉ±¡É¥Þ¥¤¥ó¥É¤ÎÀµÂÎ¡Ö¼«Ê¬¤ò°ìÈÖÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤Ã¡×¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/14¡ÛABEMA¤Î¹â¹»À¸¤Ë¤è¤ëÀÄ½ÕÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿Ä¹ÉÍ¹Æà¡Ê¤Ê¤¬¤Ï¤Þ¡¦¤Ò¤Ê¡¿17¡Ë¤¬9·î6Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè41²ó ¥Þ¥¤¥Ê¥Ó Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 2025 AUTUMN/WINTER¡×¡Ê°Ê²¼¡¢TGC¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Î´¶ÁÛ¤ä¡Öº£Æü¹¥¤¡×¤Ç¤Î¥á¥¤¥¯¥Æ¡¼¥Þ¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Öº£Æü¹¥¤¡×¤ª¤Ò¤Ê¤µ¤Þ¤¬¡ÖÉÕ¤¹ç¤¦µ¤Ëþ¡¹¡×¤À¤Ã¤¿Áê¼ê
Ä¹ÉÍ¤Ï¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¥Þ¥¯¥¿¥óÊÔ¡¢¥Ï¥í¥óÊÔ¡¢²ÆµÙ¤ßÊÔ2025¤Ë»²²Ã¡£¡È¤ª¤Ò¤Ê¤µ¤Þ¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢ÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò»ý¤Ã¤¿È¯¸À¤Ç»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤´¤È¤Ë¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¥á¥¤¥¯¤òÂçÃÀ¤ËÊÑ¤¨¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢¤½¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎÊÑËÆ¤Ö¤ê¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£º£²ó¡ÖTGC¡×¤Ë½é½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡½ ¤Þ¤º¡¢¡ÖTGC¡×½Ð±é¤Î´¶ÁÛ¤«¤é¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
Ä¹ÉÍ¡§Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÉñÂæ¤Ç¡¢½é¤á¤Æ1¿Í¤ÇÊâ¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¥É¥¥É¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿Í¤¬¤¤¡¼¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Æ¡¢¹¬¤»¤À¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¡½ ºÇ¶á¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ä¹ÉÍ¡§ÊÁÊª¤ò»È¤¦¤³¤È¤ä¡¢¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³¥¿§¤Î¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ËºÇ¶á³¥¿§¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤òÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ¡Öº£Æü¹¥¤¡×¤Ç¤â³Æ¥·¡¼¥º¥ó¤Ç°õ¾Ý¤òÊÑ¤¨¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥á¥¤¥¯¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ä¹ÉÍ¡§¡Öº£Æü¹¥¤¡×¤Î¤È¤¤Ï¡¢¤½¤Î¤È¤¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÌÜ¤Î¼þ¤ê¤ò¹õ¤¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥á¥¤¥¯¤Ï·ë¹½ÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ¤½¤ì¤¾¤ì¤É¤ó¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ä¹ÉÍ¡§1¤ÄÌÜ¤¬¤ª¾îÍÍ·Ï¡¢2¤ÄÌÜ¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤ß¤¿¤¤¤Ê²Ä°¦¤¤´¶¤¸¡¢3¤ÄÌÜ¤ÏÊ¿À®¤Î¹â¹»À¸¤Ã¤Ý¤¤¥á¥¤¥¯¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ¡Ö¥Ò¥í¥¤¥ó¼º³Ê¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª
Ä¹ÉÍ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¡ª¶ÍÃ«ÈþÎè¤µ¤ó¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡½ ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥Þ¥¤¥ó¥É¤«¤é½Ð¤ëÆÈ¼«¤Î¥ï¡¼¥É¥»¥ó¥¹¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥Þ¥¤¥ó¥É¤Ç¤¤¤é¤ì¤ëÈë·í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Ä¹ÉÍ¡§²¿¤À¤í¤¦¡Ä¡£¼«Ê¬¤ò°ìÈÖÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤Ã¡ª
¡½ ¡Öº£Æü¹¥¤¡×¤ÎÈ¿¶Á¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Ä¹ÉÍ¡§¤¹¤´¤¯¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤¬±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢»²²Ã¤·¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ¤´¼«¿È¤ÎÃæ¤Ç¿´¶¤ÎÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Ä¹ÉÍ¡§º£¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¿Í¤Ë¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ï²¿½½Ëü¿Í¤Î¿Í¤Ë¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¿È¤Î²ó¤ê¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½ ¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹ÆÉ¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÌ´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Êý¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ¹ÉÍ¤µ¤ó¤¬»×¤¦Ì´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ä¹ÉÍ¡§°ì²ó·è¤á¤¿¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡£¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢TikTok¤ä¥¤¥ó¥¹¥¿¤ò´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¡½ º£¸å¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
Ä¹ÉÍ¡§ÆÃ¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÍÎÉþ¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¤«¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó·Ï¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡½ ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
2008Ç¯6·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¤Î¹â¹»2Ç¯À¸¡£¿ÈÄ¹¤Ï160cm¤Ç¡¢¼ñÌ£¤ÏºÛË¥¡¢¥á¥¤¥¯¡¢¥À¥ó¥¹¡£¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¥Þ¥¯¥¿¥óÊÔ¡¢¥Ï¥í¥óÊÔ¡¢²ÆµÙ¤ßÊÔ2025¤Ë»²²Ã¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¡È¤ª¤Ò¤Ê¤µ¤Þ¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡¡È¤ª¤Ò¤Ê¤µ¤Þ¡ÉÄ¹ÉÍ¹Æà¡ÖTGC¡×½é½Ð±é
¢¡Ä¹ÉÍ¹Æà¡Ê¤Ê¤¬¤Ï¤Þ¡¦¤Ò¤Ê¡Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û