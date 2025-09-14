久保田利伸、10年ぶりバラエティー出演 広瀬すず・timelesz菊池風磨と異色トリオで「Golden SixTONES」登場
【モデルプレス＝2025/09/14】アーティストの久保田利伸、女優の広瀬すず、timeleszの菊池風磨が、9月14日放送のSixTONESの冠番組「Golden SixTONES」（日本テレビ系／毎週日曜21時〜）に出演する。
【写真】「広瀬すずよりの広瀬アリス」がそっくりすぎる
豪華トリオの登場に、SixTONESの6人も「スゴいよね！」と感激。10年ぶりのバラエティー出演となる久保田は「俺、スタジオ間違えてない？」と慣れない現場にソワソワ。過去に共演歴があるわけでもない、異色のゲスト3人。菊池も「変な3人」と自嘲するが、実は久保田と広瀬には共通点が？
さらに、SixTONESのことを「もちろん知ってます」と久保田。その意外な理由とは。豪華異色トリオが、ご褒美グルメを懸けた新感覚ゲーム対決で暴れる。久保田が小芝居を披露広瀬は強烈ノリツッコミ。菊池は動体視力ゲームで悲劇に見舞われる。
最初のゲームは、番組名物『サイズの晩餐 チーム対抗戦SP』。身の回りにあるアレにコレは入るのか？入らないのか？を予想する新感覚の目利きゲーム。今回は、久保田チーム（久保田、ジェシー、田中）、広瀬チーム（広瀬、松村北斗、森本慎太郎）、菊池チーム（菊池、京本大我、高地優吾※「高」は正式には「はしごだか」）に分かれて予想対決。広瀬チームのリーダー・広瀬と森本は、お互いが中学生の時にドラマで共演。森本が「めちゃくちゃ仲良いっすよ」と仲良しアピールするも、広瀬は「それっきりです！」と完全否定。まったくかみ合わない2人、チームワークの悪さをゲーム中に修正できるか…？問題は全部で4問。正解すれば1問につき10ポイント獲得。1位のチームには激ウマ焼き鳥のご褒美が。進行役は近藤春菜（ハリセンボン）が務める。
1問目は『大判焼き機の型にアイスホッケーのパックは入る？入らない？』。予想の参考に、スタジオに大判焼き機とホッケーのパックを用意。ただし各チーム、手に取れるのはどちらか一方のみ。久保田チームと菊池チームはパックを選択。サイズ感を確かめようとする田中の奇行に、菊池は大笑い。一方の広瀬チームは大判焼き機を選んだものの、サイズ感よりも味の方が気になりだし…予想そっちのけでモグモグタイム？正解VTRには、北京五輪アイスホッケー女子日本代表・山下光が登場。山下のミラクルショットに導かれ、パックは大判焼き機にすっぽり入るのか？衝撃の結末に、久保田も思わず立ち上がって「俺の言った通りじゃねぇか！」と興奮する。
続く2問目『ひしゃくにツナ缶は入る？入らない？』で、予想対決はますますヒートアップ。久保田がひしゃくを使った小芝居を披露？森本のムチャぶりに広瀬が強烈ノリツッコミする。暴走する松村を春菜が確保？予測不能な神展開が連発。最後はスタジオで、広瀬がマイクスタンドを使った『生サイズの晩餐』に挑戦。すると景気づけに、久保田とジェシーの即席デュオがあの名曲を熱唱。「これはヤバい！」「すげー！」と一同スタンディングオベーション。盛り上がるの中、ゲームに勝ってご褒美グルメを食べられるのはどのチームか。
円陣の真ん中に落下したものが何かを当てる動体視力ゲーム『動体球児』にみんなで挑戦。菊池は「この企画、テレビで見てました。なんでみんな出来ないんだろうと思って」と余裕しゃくしゃく。久保田も「元野球部なんだよ」と動体視力には自信あり。問題は全部で2問。全員そろって正解できれば、東京麻布台の絶品担々麺をゲット。菊池は宣言通りに「もう分かった」と即答。残されたメンバーに「ほんとにひどいね」とドヤ顔を向けるが、その数分後に悲劇が…。「僕のことは忘れてください…」菊池に一体何が。さらに、京本のおバカ解答に広瀬もたまらず爆笑。珍解答連発の動体視力ゲーム、全員そろって全問正解なるか。
1時間たっぷり遊んだ久保田は、最後に「すずちゃんと一緒の回じゃない方が良かった…」とキャスティングにまさかのクレーム！そのワケとは。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆久保田利伸・広瀬すず・菊池風磨、異色トリオ誕生
◆久保田利伸、サイズ感ゲームに興奮
◆菊池風磨、動体視力ゲームで悲劇？
