飼い主さんに撫でられるのが好きすぎるあまり、撫でられるのが終わってしまうと…。飼い主さんへの愛が伝わってくる姿が可愛いと、大きな反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で1.4万回再生を突破し、「撫でられるために存在する生き物」「過去にサビ猫3匹飼ってたけど甘えん坊が多い気がする」といった声が集まっています。

【動画：甘えん坊すぎる猫→飼い主さんが撫でるのをやめると…】

飼い主さんのゴッドハンドにメロメロ

TikTokアカウント「名乗る程の者でもないです」に登場したのは、サビ猫の「みっちゃん」。飼い主さんいわく、元々は人間に対する警戒心が強かったそうですが、家猫5年目にして甘えてくるようになった女の子です。

そんなみっちゃんは、今では飼い主さんに撫でられるのが大好きに。この日も、ソファに寝転がっているみっちゃんを飼い主さんが撫でてあげると、とても気持ちよさそうにしていたといいます。

撫でるのを止めてみると…

気持ちよさそうにナデナデされていたみっちゃんですが、飼い主さんが撫でる手を止めると、表情が一変。撫でるのを止めた瞬間、バッと起き上がって「何で止めるにゃ！？」と凝視してきたそうです。

そして飼い主さんが再び撫で始めると、何事もなかったように気持ちよさそうに寝転がっていたのだとか。その後も飼い主さんが手を離すたびに、みっちゃんはジーっと凝視してきたそうで、飼い主さんのゴッドハンドにメロメロになっていることが伝わってきました。

満足するまでずっと撫で続けるにゃ！

「本当に昔は警戒心が強かったの…？」と疑ってしまうほど、飼い主さんにメロメロに見えるみっちゃん。飼い主さんいわく、みっちゃんが満足するまで夜な夜なナデナデは続くそうです。飼い主さんのゴッドハンドに骨抜きにされているみっちゃんなのでした。

投稿は、TikTokにて5600件を超える高評価を集めるなど、大きな反響を呼びました。ナデナデの手が止まると一瞬で反応するみっちゃんの可愛さに、思わず笑った方も多いようです。

投稿を見た視聴者からは、「可愛い なんで？どして撫でるのやめたの？って感じが」「こんなに撫でさせてくれるの羨ましい、、、うちのヌコは撫でたら1分くらいですぐどっかいっちゃうw」「訴えかける表情がかわいい～ですねぇ♪」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「名乗る程の者でもないです」では、甘えん坊なみっちゃんをはじめ、他にも2匹の猫ちゃんの様子が投稿されています。

みっちゃん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「名乗る程の者でもないです」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。