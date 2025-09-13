Stellantisジャパン株式会社は、フィアットのコンパクトSUV「600 Hybrid La Prima」をベースにした限定車「600 Hybrid Crema Cappuccino（クレマカプチーノ）」を、2025年9月11日より全国の正規ディーラーで発売した。

同モデルは、イタリアのカフェ文化に着想を得た艶やかなベージュの専用色を採用。スタイリッシュなデザインと実用性を兼ね備えた「600 Hybrid La Prima」の魅力を、特別仕様でさらに引き立てた限定車となる。販売台数は150台限定である。

Stellantisジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：成田 仁）は、フィアットのコンパクトSUV「600 Hybrid La Prima」の限定車「600 Hybrid Crema Cappuccino（セイチェント ハイブリッド クレマカプチーノ）」を、150台限定で、9月11日（木）より、全国のフィアット正規ディーラーにて発売します。メーカー希望小売価格は、4,190,000円（税込）です。



ベースとなる「600 Hybrid La Prima」は、ひと目でフィアットとわかるスタイリッシュなイタリアンデザインに、クラストップレベルの高い燃費性能、そして充実した運転支援機能を備えたコンパクトSUVです。

低速時には100％電動走行も可能な新世代のハイブリッドシステムを搭載し、心地よい加速と滑らかな走りで快適な運転を実現しました。また、大容量のラゲッジスペースやハンズフリーで開くパワーリフトゲートなど、使いやすさにも進化を遂げ、デザイン性と走行性、そしてさらなる実用性を兼ね備えたモデルとして、今年5月の発売以来、好評を博しています。



「600 Hybrid Crema Cappuccino」の由来は、イタリア人が日常的に楽しむカフェ文化にあります。イタリアでは、カプチーノを飲む際に、上に乗ったクリーム（Crema）だけを最初にゆっくりと味わう素敵な習慣があるそうです。コーヒーにはひと一倍のこだわりがあるイタリア人が愛する、そのクリーム。それをイメージした本限定車のボディカラー「Crema Cappuccino」は、艶のあるスタイリッシュなベージュ色で、600の愛らしいデザインをクールに引き立てます。

尚、通常はオプション価格のメタリックカラーながら、価格はベースモデルと同じ設定です。



詳細は、商品サイトをご確認ください。

URL：https://www.fiat-auto.co.jp/600hybrid/crema-cappuccino



FIATについて

FIAT（フィアット）は、1899年にイタリア・トリノで創業された、遊び心あふれるライフスタイルを提案し続ける自動車ブランドです。125年以上にわたり、イタリアンデザインの美しさと革新性を兼ね備えたモデルを数多く生み出しています。「人生をもっと楽しく、もっと自由に」をテーマに、日常に彩りを添えるモビリティブランドとして、これからも多様なライフスタイルに寄り添い続けます。

リリース提供元：Stellantisジャパン株式会社