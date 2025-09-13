クルマの安全装備として今や欠かせない存在となったドライブレコーダー。事故やトラブル時の記録はもちろん、煽り運転対策や旅行の記録にも活躍する。しかし種類が多すぎて「どれを選べばいいのか分からない」と迷うユーザーも少なくない。

インターネット上では多くのレビューや広告が並ぶが、どれが本当に売れているのかは分かりづらい。そこで参考になるのが、実店舗の売れ筋ランキングだ。今回は、オートバックスとイエローハットの売れ筋ドライブレコーダーTOP10を紹介する。

※販売データは2025年7月の情報

売れ筋ドライブレコーダーランキング1位

オートバックス 1位

コムテック ZDR065

高画質で前後2カメラ搭載モデル。夜間の映像も鮮明に記録でき、安心感が高い。シンプル操作で使いやすく、初めてのドライブレコーダーにも最適。

イエローハット 1位

ケンウッド DRV-G50W

広角レンズと高解像度録画に対応。ドライバーサポート機能を搭載し、安全運転をアシストする点も人気。信頼性の高さで輸入車ユーザーにも選ばれている。

売れ筋ドライブレコーダーランキング2位

オートバックス 2位

コムテック ZDR027

コストパフォーマンスに優れた人気モデル。前後2カメラを備え、事故時の証拠映像をしっかり記録できる。価格と性能のバランスで選ばれる一本。

イエローハット 2位

ユピテル SN-TW9880D

ユピテルのフラッグシップ級モデル。前後カメラに加えて高画質・広視野角を実現。駐車監視機能も充実しており、愛車を24時間守りたい人におすすめ。

売れ筋ドライブレコーダーランキング3位

オートバックス 3位

ユピテル SN-TW7580d

コストを抑えつつも、駐車監視や夜間録画にも対応した実用的なモデル。幅広い車種に取り付けられる汎用性の高さも魅力。

イエローハット 3位

ユピテル Y-4K-02

4K画質に対応し、ナンバープレートの読み取り精度が高い。高画質にこだわるユーザーから評価が高い。

4位～10位

オートバックス

イエローハット

コムテック ZDR018 … ベーシックな2カメラタイプ。 ユピテル Y-4K-02 … 高画質4K対応モデル。 コムテック HDR003 … コスパ重視で人気のシンプルモデル。 ケンウッド DRV-MR480 … 安心の大手ブランド製、駐車監視にも対応。 ユピテル ADR-310S … コンパクトサイズで取り付けやすい。 ユピテル Y-3200 … エントリーユーザーに選ばれるスタンダードモデル。 ユピテル DRY-TW7550d … 長年人気の実績モデル。

まとめ

ケンウッド DRV-MR480 … 前後撮影対応、信頼の安定性能。 ケンウッド DRV-R30S … スリム設計で取付けしやすい。 ユピテル DRY-TW6500D … 長寿命バッテリー対応モデル。 パイオニア VREC-DZ410D … カロッツェリアの高性能モデル。 ケンウッド DRV-EM4800（デジタルミラー） … ミラー型で視界を妨げない。 パイオニア VREC-MS700D（デジタルミラー） … 高精細な録画とデザイン性を両立。 カーメイト DVR DC3600R … コスパに優れたエントリーモデル。

ドライブレコーダーは安全と安心を守る心強い装備だが、選択肢が多すぎて迷うのも事実。そんなとき、オートバックスやイエローハットといった実店舗の売れ筋ランキングは、ユーザーが実際に選んだ信頼できる指標になる。

「どのモデルを選べばいいか分からない」と迷ったら、まずはランキング上位のモデルから検討するのが安心だ。