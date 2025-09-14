三笘薫はボーンマス戦は6試合で5ゴール

イングランド・プレミアリーグ、ブライトンの日本代表MF三笘薫は現地時間9月13日、リーグ第4節のボーンマス戦にフル出場し、開幕4試合目で今季初ゴールをマークした。

その瞬間は、0-1の後半3分に訪れた。右サイドからMFヤンクバ・ミンテがクロスを送ると、ファーサイドに走り込んだ三笘が高い打点から頭で押し込んだ。ボーンマス戦のアウェーでは昨年に続き、2年連続のゴール。通算でもボーンマス戦は6試合で5ゴールと相性の良さを見せている。

三笘は今月上旬に行われた日本代表のアメリカ遠征に参加。6日のメキシコ代表戦（0-0）ではスタメン出場し、後半36分までプレー。9日に行われたアメリカ代表戦では、後半17分から出場したが、チームは0-2で敗れた。試合後は「チームに帰って結果を出すことだったり、しっかりコンディションを上げていくことが必要かなと思います」と話していたが、わずか4日後に結果を残した。

待望の今季初ゴールにSNSのファンも反応。「待ってました！」「ボーンマス戦でやたら決めるな」「ボーンマスキラー」「きたー！」「ゴラッソ」「嬉しすぎる」と歓喜のコメントが並んだ。

チームは1-2で敗れて今季初の連勝はならなかったが、三笘の初ゴールが明るい材料となった。（FOOTBALL ZONE編集部）