　乃木坂46の一ノ瀬美空が13日、自身のインスタグラムを更新。“うさぎ姿”を公開し、ファンから絶賛の声が寄せられている。

【写真】保護したくなるほどのかわいさ！　“うさぎ”になった一ノ瀬美空

　一ノ瀬は「今年のハロウィンの個別生写真は、うさぎになりました　発売中です！ぜひっ」とつづり、ピンクのうさ耳をつけた写真を披露。フリル付きトップスにチュールスカートを合わせ、愛らしい“うさみく”姿を見せた。

　この投稿にファンからは「うさみく可愛すぎるよ〜」「うさみく可愛さ半端なさすぎる」「この可愛いうさぎ保護したい！」といった声が相次いでいる。

引用：「一ノ瀬美空」インスタグラム（＠miku.ichinose_official）