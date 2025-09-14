乃木坂46・一ノ瀬美空、“うさぎ”に変身 「可愛さ半端ない」「保護したい」
乃木坂46の一ノ瀬美空が13日、自身のインスタグラムを更新。“うさぎ姿”を公開し、ファンから絶賛の声が寄せられている。
【写真】保護したくなるほどのかわいさ！ “うさぎ”になった一ノ瀬美空
一ノ瀬は「今年のハロウィンの個別生写真は、うさぎになりました 発売中です！ぜひっ」とつづり、ピンクのうさ耳をつけた写真を披露。フリル付きトップスにチュールスカートを合わせ、愛らしい“うさみく”姿を見せた。
この投稿にファンからは「うさみく可愛すぎるよ〜」「うさみく可愛さ半端なさすぎる」「この可愛いうさぎ保護したい！」といった声が相次いでいる。
引用：「一ノ瀬美空」インスタグラム（＠miku.ichinose_official）
