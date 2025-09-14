プロボクシング世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝は１４日、愛知・名古屋市のＩＧアリーナで、ＷＢＡ世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（３０）＝ウズベキスタン＝を相手に防衛戦を行う。尚弥にとって過去最強の相手ともいわれるアフマダリエフとの一戦。大一番を前に、本紙評論家の元ＷＢＣ世界バンタム級王者・山中慎介氏（４２）はアフダマリエフの実力を評価し、尚弥であっても簡単にはＫＯできない相手と分析した。

× × × × × ×

尚弥のここ数試合の中では、一番見応えのある試合になるだろう。アフマダリエフというボクサーはそれだけ質の高い選手だと思う。試合前のメディアの予想を見ても、これだけ盛り上がったケースはいつ以来だろうと思うほど、盛り上がっている。タフなイメージが強いアフマダリエフだが、五輪でメダルを獲得した実績があるように、しっかりした技術も持ち合わせる。確かにスピード、パンチ力では尚弥の方が上だ。ただ、それだけでははかれないのが、アフマダリエフの強さなのだ。

尚弥は５月のカルデナス戦（ラスベガス）では、ＫＯを意識するあまり強引に攻めて２回に逆にダウンを奪われるシーンがあった。今回は勝ちを優勢するだろうし、慎重なスタートをきるだろう。尚弥がスーパーバンタム級に階級を上げた時、対戦するのを見てみたいと思ったボクサーが２人いた。ひとりはフルトン（２３年７月、８回ＴＫＯ勝ち）、残るひとりがアフマダリエフだ。尚弥戦の予想をする時に中盤のＫＯ、早い回でもＫＯなどと言ってきたが、今回も尚弥有利には変わりはない。だが、簡単に勝てる相手だとは思わない。（元ＷＢＣ世界バンタム級王者）