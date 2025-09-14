“異色トリオ”久保田利伸＆広瀬すず＆菊池風磨、SixTONESと大暴れ 久保田は10年ぶりバラエティー
歌手・久保田利伸、俳優・広瀬すず、timelesz・菊池風磨が、きょう14日放送の日本テレビ系『Golden SixTONES』（毎週日曜 後9：00）にゲスト出演。SixTONES（ジェシー、京本大我、松村北斗、高地優吾※高＝はしごだか、森本慎太郎、田中樹）とともに童心にかえって全力でゲームを楽しむ。
【番組カット】あの名曲を熱唱！ジェシーとデュエットする久保田利伸
超豪華トリオの登場に、SixTONESは「スゴいよね！」と大感激。ひさびさのバラエティー出演となる久保田は「俺、スタジオ間違えてない？」と慣れない現場にソワソワする。過去に共演歴があるわけでもない、異色のゲストに菊池も「変な3人」と自嘲するが、実は久保田と広瀬には共通点があった。久保田はSixTONESのことを“意外な理由”で知っていた。
最初のゲームは、身の回りにあるアレにコレは入るのか、入らないのかを予想する番組名物「サイズの晩餐 チーム対抗戦SP」。今回は、久保田チーム（久保田、ジェシー、田中）、広瀬チーム（広瀬、松村、森本）、菊池チーム（菊池、京本、高地）に分かれて対決する。広瀬チームのリーダー・広瀬と森本は、互いが中学生の時にドラマで共演していた。森本が「めちゃくちゃ仲良いっすよ」と仲良しアピールするも、広瀬は「それっきりです！」と完全否定。まったくかみ合わない2人は、チームワークの悪さをゲーム中に修正できるのか。問題は全部で4問。正解すれば1問につき10ポイント獲得でき、1位のチームには激ウマ焼き鳥のご褒美が待っている。進行は近藤春菜（ハリセンボン）が務める。
1問目は「大判焼き機の型にアイスホッケーのパックは入る？入らない？」。予想の参考に、スタジオに大判焼き機とホッケーのパックを用意する。ただし各チーム、手に取れるのはどちらか一方のみ。久保田チームと菊池チームはパックを選択。サイズ感を確かめようとする田中の奇行に、菊池は大笑いする。
一方、広瀬チームは大判焼き機を選んだものの、サイズ感よりも味の方が気になる様子。予想そっちのけでモグモグタイムへ。正解VTRには、北京五輪アイスホッケー女子日本代表・山下光が登場する。久保田も思わず立ち上がって「俺の言った通りじゃねぇか！」と大興奮する。
2問目「ひしゃくにツナ缶は入る？入らない？」では、予想対決がますますヒートアップする。久保田がひしゃくを使った小芝居を披露、森本のムチャぶりに広瀬が強烈ノリツッコミ、暴走する松村を春菜が確保するなど、予測不能な“神展開”が連発する。最後はスタジオで、広瀬がマイクスタンドを使った「生サイズの晩餐」に挑戦。景気づけに、久保田とジェシーの即席デュオがあの名曲を熱唱する。
円陣の真ん中に落下したものが何かを当てる動体視力ゲーム「動体球児」を前に、菊池は「この企画、テレビで見てました。なんでみんなできないんだろうと思って」と余裕しゃくしゃく。久保田も「元野球部なんだよ」と動体視力には自信あるという。全2問を全員そろって正解できれば、東京・麻布台の絶品担々麺をゲットできる。菊池は宣言通りに「もう分かった」と即答。残されたメンバーに「ほんとにひどいね」とドヤ顔を向けるが、その数分後に悲劇が起こり、「僕のことは忘れてください」とこぼす。
1時間たっぷり遊んだ久保田は、最後に「すずちゃんと一緒の回じゃない方が良かった…」とキャスティングにまさかのクレームを入れる。
