¡È¥¨¥ÓÃæ¤Î¥Ø¥½½Ð¤·¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¡ÉºùÌÚ¿´ºÚ¡¢2nd¼Ì¿¿½¸¤Ç½é¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥«¥Ã¥È¡Ö¡ÈÂç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¡É¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡Ä¡×
¡¡»äÎ©·ÃÈæ¼÷Ãæ³Ø¤Î¡¢¡È¥Ø¥½½Ð¤·¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¡É¤³¤ÈºùÌÚ¿´ºÚ¤Î2nd¼Ì¿¿½¸¡Ê½©ÅÄ½ñÅ¹¡Ë¤¬¡¢12·î3Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥«¥Ã¥È¤â¡ª°µ´¬¥Ü¥Ç¥£¤ÇÂç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÊü¤ÄºùÌÚ¿´ºÚ
¡¡º£ºî¤Ï¡Ö´Ú¹ñ¤Ë¥À¥ó¥¹Î±³Ø¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾¯½÷¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢ËÜ¿Í¤¬¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¤è¤¯Ë¬¤ì¤ë¤È¤¤¤¦´Ú¹ñ¤Î¥½¥¦¥ë¤È¥Á¥§¥¸¥åÅç¤Ç¤Î¥í¥±¤ò´º¹Ô¡£¥½¥¦¥ë¤Î¥í¡¼¥«¥ë¤ÊÄ®¤äÌ±²È¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ä¥À¥ó¥¹¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ËÎå¤à»Ñ¡¢ÅìÂçÌç¤ä¹°Âç¤Ê¤É¤Î³¹Ãæ¤Ë¥Õ¥é¥Ã¤ÈÂ¤ò±¿¤ó¤À¤ê¡¢µÙ¤ß¤ÎÆü¤Ë±©¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥¯¤ÇÍ·¤ó¤À¤ê¡¢¥Á¥§¥¸¥åÅç¤Î¥Ó¡¼¥Á¤ä¥×¡¼¥ë¥ô¥£¥é¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°»Ñ¤Ê¤É¤ò»£±Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢º£ºî¤Ç¤Ï¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥«¥Ã¥È¤ËÄ©Àï¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Á°ºî¤Î1st¼Ì¿¿½¸¤äº£¤Þ¤Ç¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥É¥¥Ã¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥«¥Ã¥È¤â¡Ä¡Ä¡£2026Ç¯1·î12Æü¤Ë¤¨¤Ó¤Á¤å¤¦»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëK¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò¹µ¤¨¡¢Æó½½ºÐ¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ÆÂç¿Í¤Î³¬ÃÊ¤ò°ìÊâÅÐ¤Ã¤¿ºùÌÚ¿´ºÚ¤Î¡Èº£¡É¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À°ìºý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ºùÌÚ¿´ºÚ
º£²ó¤Î¥í¥±ÃÏ¤ÏÂç¹¥¤¤Ê´Ú¹ñ¡ª¥½¥¦¥ë¤Ë¤Ï²¿ÅÙ¤«Ë¬¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Á¥§¥¸¥åÅç¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËºÇ½ªÆü¤Ë½ÉÇñ¤·¤¿¥Á¥§¥¸¥åÅç¤Î¥ô¥£¥é¤Ï3³¬·ú¤Æ¤Ç¡¢³¬ÃÊ¤ò¶î¤±²ó¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¿²¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ËÂç²èÌÌ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤òÆÈ¤êÀê¤á¤·¤¿¤ê¡¢¥×¡¼¥ë¤ä¥¸¥ã¥°¥¸¡¼¤Ç¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë2»þ´Ö¤â¤Ï¤·¤ã¤¤¤À¤ê¡Ä¡Ä¶½Ê³¤·¤¹¤®¤ÆÌ²¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤¢¤È¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê´Ú¹ñÎÁÍý¡ª¥µ¥à¥®¥ç¥×¥µ¥ë¤ä¥«¥à¥¸¥ã¥Þ¥ó¥É¥¥¡Ê¤¸¤ã¤¬¤¤¤âñ»Ò¡Ë¤¬ÈþÌ£¤·¤¹¤®¤Æ¡¢ÌÀÆü¤â»£±Æ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òËº¤ì¤ë¤¯¤é¤¤Ì´Ãæ¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ê¤½¤Î¸å¤·¤Ã¤«¤ê¶Ú¥È¥ì¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ë¤É¤Î¥·¡¼¥ó¤Î°áÁõ¤â¿·Á¯¤Ç¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¥Ô¥ó¥¯¤Î¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ÏÉáÃÊ¤Î»ä¤Ë¤ÏÄÁ¤·¤¯¤È¤Æ¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤â¡È¤æ¤á¤«¤ï¡É¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ç¡¢Á°ºî¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç²Ä°¦¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¹õ¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤Î¥«¥Ã¥È¤ÏÂç¿Í¤Ã¤Ý¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥·¡¼¥ó¤Ç¤³¤Á¤é¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡ª¥Ë¡¼¥Ï¥¤¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ï»ä¤«¤é¤ÎÄó°Æ¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£°ìºý¤ÎÃæ¤Ç²Ä°¦¤¤»ä¤È¥»¥¯¥·¡¼¤Ê»ä¡¢¤É¤Á¤é¤â³Ú¤·¤á¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£20ºÐ¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Ë¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÂçÀÚ¤ÊÊó¹ð¤ò¤¨¤Ó¤Á¤å¤¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£20ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÂç¿Í¤È¤·¤Æ¤Î»Ñ¤â¸«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ç¤ÏÆÃ¤Ë¡ÈÂç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¡É¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»£±ÆÃæ¤ÏËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¯¤Æ¼«Á³ÂÎ¤ÇÌµ¼Ùµ¤¤Ê»ä¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¼Ì¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ë¤Ï¡ÖÇØ¿¤Ó¤·¤¿»ä¡×¤È¡ÖÁÇ¤Î»ä¡×¤ÎÎ¾Êý¤¬¥®¥å¥Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£20ºÐ¤ÎµÇ°¤È¤·¤Æº£¤·¤«»Ä¤»¤Ê¤¤½Ö´Ö¤ò¤¼¤Ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¡¢¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤ê¤Ê¤¬¤é°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥«¥Ã¥È¤â¡ª°µ´¬¥Ü¥Ç¥£¤ÇÂç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÊü¤ÄºùÌÚ¿´ºÚ
¡¡º£ºî¤Ï¡Ö´Ú¹ñ¤Ë¥À¥ó¥¹Î±³Ø¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾¯½÷¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢ËÜ¿Í¤¬¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¤è¤¯Ë¬¤ì¤ë¤È¤¤¤¦´Ú¹ñ¤Î¥½¥¦¥ë¤È¥Á¥§¥¸¥åÅç¤Ç¤Î¥í¥±¤ò´º¹Ô¡£¥½¥¦¥ë¤Î¥í¡¼¥«¥ë¤ÊÄ®¤äÌ±²È¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ä¥À¥ó¥¹¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ËÎå¤à»Ñ¡¢ÅìÂçÌç¤ä¹°Âç¤Ê¤É¤Î³¹Ãæ¤Ë¥Õ¥é¥Ã¤ÈÂ¤ò±¿¤ó¤À¤ê¡¢µÙ¤ß¤ÎÆü¤Ë±©¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥¯¤ÇÍ·¤ó¤À¤ê¡¢¥Á¥§¥¸¥åÅç¤Î¥Ó¡¼¥Á¤ä¥×¡¼¥ë¥ô¥£¥é¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°»Ñ¤Ê¤É¤ò»£±Æ¤·¤¿¡£
¢£ºùÌÚ¿´ºÚ
º£²ó¤Î¥í¥±ÃÏ¤ÏÂç¹¥¤¤Ê´Ú¹ñ¡ª¥½¥¦¥ë¤Ë¤Ï²¿ÅÙ¤«Ë¬¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Á¥§¥¸¥åÅç¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËºÇ½ªÆü¤Ë½ÉÇñ¤·¤¿¥Á¥§¥¸¥åÅç¤Î¥ô¥£¥é¤Ï3³¬·ú¤Æ¤Ç¡¢³¬ÃÊ¤ò¶î¤±²ó¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¿²¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ËÂç²èÌÌ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤òÆÈ¤êÀê¤á¤·¤¿¤ê¡¢¥×¡¼¥ë¤ä¥¸¥ã¥°¥¸¡¼¤Ç¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë2»þ´Ö¤â¤Ï¤·¤ã¤¤¤À¤ê¡Ä¡Ä¶½Ê³¤·¤¹¤®¤ÆÌ²¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤¢¤È¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê´Ú¹ñÎÁÍý¡ª¥µ¥à¥®¥ç¥×¥µ¥ë¤ä¥«¥à¥¸¥ã¥Þ¥ó¥É¥¥¡Ê¤¸¤ã¤¬¤¤¤âñ»Ò¡Ë¤¬ÈþÌ£¤·¤¹¤®¤Æ¡¢ÌÀÆü¤â»£±Æ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òËº¤ì¤ë¤¯¤é¤¤Ì´Ãæ¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ê¤½¤Î¸å¤·¤Ã¤«¤ê¶Ú¥È¥ì¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ë¤É¤Î¥·¡¼¥ó¤Î°áÁõ¤â¿·Á¯¤Ç¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¥Ô¥ó¥¯¤Î¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ÏÉáÃÊ¤Î»ä¤Ë¤ÏÄÁ¤·¤¯¤È¤Æ¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤â¡È¤æ¤á¤«¤ï¡É¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ç¡¢Á°ºî¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç²Ä°¦¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¹õ¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤Î¥«¥Ã¥È¤ÏÂç¿Í¤Ã¤Ý¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥·¡¼¥ó¤Ç¤³¤Á¤é¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡ª¥Ë¡¼¥Ï¥¤¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ï»ä¤«¤é¤ÎÄó°Æ¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£°ìºý¤ÎÃæ¤Ç²Ä°¦¤¤»ä¤È¥»¥¯¥·¡¼¤Ê»ä¡¢¤É¤Á¤é¤â³Ú¤·¤á¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£20ºÐ¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Ë¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÂçÀÚ¤ÊÊó¹ð¤ò¤¨¤Ó¤Á¤å¤¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£20ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÂç¿Í¤È¤·¤Æ¤Î»Ñ¤â¸«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ç¤ÏÆÃ¤Ë¡ÈÂç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¡É¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»£±ÆÃæ¤ÏËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¯¤Æ¼«Á³ÂÎ¤ÇÌµ¼Ùµ¤¤Ê»ä¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¼Ì¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ë¤Ï¡ÖÇØ¿¤Ó¤·¤¿»ä¡×¤È¡ÖÁÇ¤Î»ä¡×¤ÎÎ¾Êý¤¬¥®¥å¥Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£20ºÐ¤ÎµÇ°¤È¤·¤Æº£¤·¤«»Ä¤»¤Ê¤¤½Ö´Ö¤ò¤¼¤Ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¡¢¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤ê¤Ê¤¬¤é°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª